Quién es la actriz que reemplaza a Gladys “La Bomba” Tucumana en Gran Hermano

Fue cronista en el programa “Fax” que condujo Nicolás Repetto y que se alzó con el primer Martín Fierro de Oro en 1993.

Tras la salida voluntaria de Gladys “La Bomba” Tucumana , Gran Hermano eligió a una actriz y conductora de televisión de los años 90 para su reemplazo. Se trata de Alejandra Majluf que ingresó a la competencia en medio de los festejos por los 100 días de programa.

Majluf es actriz, docente de teatro y conductora de televisión, y su desembarco en el reality de Telefe la lleva a ser conocida por una nueva generación teniendo en cuenta que su pico de popularidad lo obtuvo en la década de 1990.

En aquel año, Alejandra se destacó por su estilo transgresor en una televisión que no era descontracturada como en la actualidad, por lo que podría decirse que ella sentó bases para los cronistas y movileros que vinieron posteriormente.

Su trabajo se destacó con el personaje de “La Colada” en las coberturas que realizó para el programa Fax, conducido por Nicolás Repetto y María Laura Santillán entre 1991 y 1992 por canal 13. De hecho, fue el programa que se alzó con el primer Martín Fierro de Oro en la historia de APTRA.

“Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante”, declaró Alejandra en su presentación antes de ingresar a la casa más famosa de la televisión.

Embed - Alejandra Majluf llegó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Alejandra fue parte de programas como Clave de sol, Mi familia es un dibujo, Verano del 98, Casi ángeles y Esperanza mía, entre otros.

Majluf además trabajó en numerosas obras de teatro y en las películas Ay, Juancito (2004), Interior (2005), Eva y Lola (2010), Cruzadas (2011) y Delicia (2017).