Quién es el español que sacudió a la casa de Gran Hermano tras su ingreso

El participante forma parte de La casa de los famosos y este martes se sumó al reality argentino.

Una noche única se vivió este martes en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada con el ingreso de Fabio Agostini , el español y participante de La casa de las estrellas, reality que se transmite en el exterior.

El joven cruzó la puerta y sorprendió con estilo frontal y carismático a los participantes. “Me presento, soy Fabio Agostini. Vengo de España, Islas Canarias. Estoy representando a Telemundo, “La casa de los famosos””, dijo en su video de presentación que se puso al aire previo a su ingreso a la casa.

Sobre su estadía en el reality que durará una semana, Agostini dijo: “Vengo en son de paz, no quiero pelear, quiero pasarlo bien, reírme con ustedes, conocerlos”.

Mientras recorría la casa se mostró sorprendido por las dimensiones de la vivienda que habitan los hermanitos en esta generación. “Está bonita la casa. Es mucho más grande que la nuestra”, comentó.

El primer coqueteo no tardó en llegar y fue nada más y nada menos que con Luana Fernández, jugadora que protagonizó el primer derecho a réplica con su novio tras haberle cortado en vivo.

Embed - Así fue la llegada de Fabio Agostini a la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Grecia Colmenares en Gran Hermano

Tras la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: Generación Dorada, la producción decidió apostar fuerte a una figura internacional con el fin de mantener al público atento a la competencia más importante de la televisión argentina. La elegida fue la actriz venezolana Grecia Colmenares.

La actriz venezolana, recordada por sus protagónicos en telenovelas como Topacio y El Día que me Quieras, y con años de experiencia en realities como Grande Fratello (Gran Hermano Italia), fue elegida para ocupar el lugar de Del Boca. La decisión generó sorpresa y comentarios de todo tipo, ya que Colmenares no actúa en la Argentina desde hace mucho tiempo, salvo una participación en Bailando por un Sueño en 2012, y su regreso implica una inversión importante para el programa.

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GRECIA COLMENARES EN GH

El ingreso se dio tras la eliminación de la barilochense Lola Tomaszeuski y la actriz se mostró feliz por volver al país para ser parte de una competencia. “Gracias Argentina. Después de 14 años piso el mismo estudio de Manuela”, dijo, haciendo referencia a uno de sus personajes más icónicos.

La llegada de Colmenares generó todo tipo de comentarios dentro y fuera de la casa de Gran Hermano. Mientras la felicidad por la llegada de una figura internacional invadió a los participantes, el público consideró que esta edición “perdió coherencia” y que la producción trata de revertir el “bajo” rating con “manotazos de ahogado”.