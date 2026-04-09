Tremendas imágenes: así fue la fuerte caída de Andrea del Boca

La actriz tuvo que quedar fuera de Gran Hermano: generación dorada por la caída que le provocó un fuerte golpe en la cabeza. Las imágenes.

Andrea del Boca quedó fuera de la casa de Gran Hermano Generación Dorada tras una fuerte caída que sufrió que le provocó heridas en su cabeza por el golpe. En las últimas horas, se emitieron las imágenes completas del accidente.

La actriz se resbaló hacia adelante en la cocina y no llegó a poner sus manos adelante para amortiguar la caída, por lo que su rostro impactó contra el suelo y su cabeza golpeó la puerta de un mueble .

Daniela De Lucía , Manuel Ibero y Yisela “Yipio” Pintos fueron los primeros en tratar de asistir a Andrea, que se puso a llorar estando tendida en el piso con su boca repleta de sangre.

“Quiero a mi mamá, por favor, llévenme”, llegó a expresar Andrea una y otra vez entre lágrimas en medio de la traumática situación que posteriormente la dejó fuera del reality y, por el momento, sin posibilidad de regresar.

El golpe fue tan fuerte que Del Boca notó rápidamente que había perdido una pieza dental. “Me saqué el diente, lo siento”, comentó Andrea cuando sus compañeros trataban de llevarle tranquilidad afirmando que en realidad era su labio la zona golpeada. Sin embargo, tras los estudios médicos se confirmó que no había perdido piezas dentales, pero sí sufrido un fuerte corte en su labio.