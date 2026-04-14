Furia, ex Gran Hermano, deschavó a la producción del reality

La exparticipante del reality de Telefe se desquitó con la producción y aseguró que fueron ellos quienes la echaron en su edición.

Juliana “Furia” Scaglione se convirtió, en su paso por Gran Hermano, en una de las participantes más queridas por el público. Su eliminación en un mano a mano con Martín Ku enojó en aquel momento a la participante que hoy forma parte de La Cárcel de los Gemelos , en España.

Fue en este reality que Furia aprovechó y apuntó contra la producción como lo hizo en otras oportunidades. " A mí no me podían sacar. A mí me sacó la producción . Ahora puedo hablar porque ya no trabajo más ahí. Yo tenía un fandom tan grande que era casi media Nación, que todos decían, '¿cómo puede ser que con la cantidad de guita, la piba esté afuera?' ", expresó.

"Yo salí y el panel era toda gente que me venía a saludar y al ganador no fue nadie a saludarlo" , aseguró la exhermanita refiriéndose al entonces campeón Bautista Mascia quien terminó siendo el favorito del público.

"Yo no lo entendía. Yo les pedía explicaciones. ¿Por qué estoy afuera?", sumó. Cuando una compañera le consultó "si había llegado a la final", respondió: "No me dejaron llegar a la final. Tres semanas antes me sacaron. Me pusieron dos o tres tribunas con sponsors para seguirme absorbiendo plata y después me tiraron a la basura".

"A mí me dejaron entrar después a la casa porque el rating había caído y dijeron 'bueno, la metieron a Juli y capaz la gente vuelve'. Había bajado las aplicaciones con las que se miraba el programa. Cuando salgo, la gente dio de baja DGO. Sacaron todas las suscripciones", finalizó la polémica exjugadora.