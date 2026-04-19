Escándalo: acusan a Brian Sarmiento de no pagar las cuotas alimentarias de sus hijas

Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la polémica tras conocerse nuevos detalles sobre la causa judicial vinculada a la cuota alimentaria de sus hijas, mientras permanece dentro de Gran Hermano: Generación Dorada . Según trascendió, el exfutbolista debió firmar un oficio judicial dentro de la casa luego de que avanzara una medida de embargo sobre parte de su sueldo, en medio de una deuda que, según se informó, ascendería a 12 millones de pesos .

La situación tomó estado público cuando se reveló que la Justicia ya ejecutó el embargo sobre una primera parte de los haberes que el ex Racing percibe por su participación en el reality. “Ya salió el embargo por el primer 1,5 millones de pesos del sueldo de Brian para la cuenta de la Justicia”, se informó, al tiempo que se detalló que el resto de la deuda continúa en discusión . El dato impactó especialmente porque el propio participante había dicho antes de ingresar al programa que uno de sus objetivos era regularizar esa situación .

Pero el conflicto escaló aún más cuando salió a la luz que, mientras sostenía públicamente que buscaba reunir dinero para cumplir con sus obligaciones, su defensa habría presentado un pedido de nulidad sobre gran parte del monto reclamado. Es decir, una maniobra judicial para intentar dejar sin efecto los 11 millones restantes de la deuda. Esa revelación generó una fuerte reacción por parte de Tessie Jazmín Poza, madre de una de sus hijas.

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La reacción de la madre de una de las hijas de Brian Sarmiento

“Me enteré del pedido de la nulidad de la deuda y no puedo creerlo”, expresó Tessie, visiblemente indignada. Y fue más allá al cuestionar el argumento con el que el exjugador había justificado su ingreso a Gran Hermano: “Hace unos días el representante dijo que Brian había entrado a Gran Hermano para pagar esa deuda. ¡Y ahora quiere que la anulen!”.

La crítica más dura llegó después. “Claramente no entró para saldar las deudas”, lanzó Tessie, y remató con una definición lapidaria: “Es un papelón”. Sus declaraciones volvieron a poner en primer plano un conflicto familiar y judicial que se arrastra desde hace tiempo y que ahora impacta también dentro del ciclo donde incluso el participante ya debió ser formalmente notificado.

El caso también reactivó los reclamos de las madres de sus hijas, que desde hace años denuncian incumplimientos económicos y, en algunos casos, también abandono afectivo. Una de ellas incluso impulsó medidas judiciales vinculadas a la responsabilidad parental. En ese contexto, el embargo y el pedido de nulidad aparecen como nuevos capítulos de una causa que suma tensión.