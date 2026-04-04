La tremenda noche hot entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento en Gran Hermano: "Quiero conocerte"
Durante la velada, que incluyó una cena con regalos y a la luz de las velas, también se proyectó la película 50 sombras de Grey.
Andrea del Boca protagonizó uno de los momentos más comentados de la semana en Gran Hermano tras su noche romántica con Brian Sarmiento. La actriz y el exfutbolista compartieron una velada especial organizada por la producción del reality, que incluyó cena a la luz de las velas, confesiones y una dinámica que sorprendió tanto a los participantes como al público. La elección de la pareja no fue aleatoria: el teléfono rojo de la casa permitió que la dupla se formara, generando expectativas sobre su interacción.
Por qué Andrea del Boca y Brian Sarmiento quedaron seleccionados
La dinámica de la noche romántica consistió en que la persona que atendiera el teléfono dorado debía seleccionar a dos compañeros para disfrutar del encuentro especial. La ganadora decidió elegir a Andrea y Brian, dejando afuera a Cinzia, quien había atendido el teléfono. La propuesta incluyó una cena con obsequios y una proyección de la película 50 sombras de Grey, marcando un tono íntimo y distendido dentro de la casa, que contrastó con la tensión habitual entre los concursantes.
Durante la velada, la intérprete sorprendió al ex Newell's con un regalo hecho por ella misma: un pan casero que elaboró con dedicación. “Yo te traje un humilde regalo, lo hice con mis propias manos. Con todo mi amor lo cuidé, lo amasé, espero que te guste”, dijo la actriz. La interacción continuó con un juego de roles en el que la artista propuso realizar una escena de novela junto al exjugador, anunciando entre risas que sería “botinera por primera vez”. La idea fue recibida con humor y complicidad por el participante, quien reconoció no haberse esperado la propuesta.
"Vengo a conocerte para que comencemos una relación"
La artista aprovechó la dinámica para contar una historia ficticia ligada a su personaje en el juego, en la que relató la difícil situación de su familia y cómo Brian sería parte de su vida a partir de esa noche. “Mi papá quedó triste y pobre. Murió en la pobreza, quedé a cargo de mi madrastra, Cinzia. Ella decidió entregarme a vos. Vengo a conocerte, para que comencemos una relación, casi de cero”, relató la actriz, generando atención y curiosidad sobre la narrativa que construyeron juntos.
Del Boca se mostró también interesada en conocer a Sarmiento de manera personal, más allá del reality, y buscó un momento de sinceridad: “Quiero ser honesta, que nos miremos a los ojos y nos digamos todo. Quiero conocerte”. El exfutbolista le respondió que no estaba enamorado de nadie y se mostró dispuesto a disfrutar la velada sin compromisos románticos inmediatos. Ambos coincidieron en que la noche sería un espacio de entretenimiento, donde la diversión y la complicidad prevalecieron ante todo.
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