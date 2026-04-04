Espectáculos La Mañana Andrea del Boca La tremenda noche hot entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento en Gran Hermano: "Quiero conocerte"

Andrea del Boca protagonizó uno de los momentos más comentados de la semana en Gran Hermano tras su noche romántica con Brian Sarmiento. La actriz y el exfutbolista compartieron una velada especial organizada por la producción del reality, que incluyó cena a la luz de las velas, confesiones y una dinámica que sorprendió tanto a los participantes como al público. La elección de la pareja no fue aleatoria: el teléfono rojo de la casa permitió que la dupla se formara, generando expectativas sobre su interacción.

Por qué Andrea del Boca y Brian Sarmiento quedaron seleccionados La dinámica de la noche romántica consistió en que la persona que atendiera el teléfono dorado debía seleccionar a dos compañeros para disfrutar del encuentro especial. La ganadora decidió elegir a Andrea y Brian, dejando afuera a Cinzia, quien había atendido el teléfono. La propuesta incluyó una cena con obsequios y una proyección de la película 50 sombras de Grey, marcando un tono íntimo y distendido dentro de la casa, que contrastó con la tensión habitual entre los concursantes.

Embed Durante la velada, la intérprete sorprendió al ex Newell's con un regalo hecho por ella misma: un pan casero que elaboró con dedicación. “Yo te traje un humilde regalo, lo hice con mis propias manos. Con todo mi amor lo cuidé, lo amasé, espero que te guste”, dijo la actriz. La interacción continuó con un juego de roles en el que la artista propuso realizar una escena de novela junto al exjugador, anunciando entre risas que sería “botinera por primera vez”. La idea fue recibida con humor y complicidad por el participante, quien reconoció no haberse esperado la propuesta.