La sorpresa que se llevó Andrea del Boca en el baño de Gran Hermano

La actriz reveló un insólito momento que vivió en el interior de la casa. Quién se sintió culpable.

Mientras todos los integrantes de la casa de Gran Hermano estaban sentadas en el sillón central, Andrea Del Boca sorprendió con una confesión por la cual una participante se enojó y tuvo un tenso cruce. Todo tiene que ver con un momento escatológico que generó una fuerte repercusión.

“Hace un rato fui al baño y me encontré con el inodoro lleno de caca. Un asco, muy feo. Le pedí a Titi que lo viera porque la cámara no muestra ahí. Hay ciertas cosas de convivencia, normas de convivencia y de elegancia”, dijo Andrea en voz alta mientras contaba la situación.

Yanina Zilli fue una de las apuntadas por lo sucedido debido a que estaba en el interior del baño. Sin embargo la propia apuntada contó qué estaba haciendo: "Yo me estaba duchando”.

Andrea Del Boca Caca Gran Hermano

Ante este intercambio Del Boca aclaró: “No dije que haya sido ella”. Por otra parte el conductor Santiago del Moro no se limitó a preguntar: “¿Alguien tapó el baño?”.

Con su relato Andrea profundizó con su opinión: “No, no tiró la cadena. Y en la ‘autopsia’ no tenía papel. Debe ser alguien que solamente se lavó. Es un buen momento para charlarlo y para recapacitar cuando vayan al baño”.