Fuerte pelea entre Andrea del Boca y Solange en Gran Hermano: "Mantenida"

Andrea mantuvo un fuerte cruce en la casa de Gran hermano con fuertes comentarios. Cuál fue el motivo.

Cada día que pasa adentro de la casa de Gran Hermano es una incógnita sobre cómo reaccionarán entre si los participantes que ya llevan meses adentro de la casa sin contacto con el exterior del recinto en caso de que no requieran de atención médica o situaciones de emergencia que requieran la salida transitoria. Entre algunas personas el paso del tiempo afianza la relación pero en otras genera nuevos cruces tensos que marcan la estadía en la casa.

En las últimas horas la edición Generación Dorada del reality que se transmite por Telefé dejó expuestas a Andrea del Boca y Solange Abraham por un tenso cruce que protagonizaron. Todo comenzó por una discusión en torno a un grito desde el exterior que escucharon los jugadores dirigidos a Solange y a Cinzia Francischiello. "Sol, la gente te ama. Sol y Cinzia a la final", se escuchó decir generando una reacción positiva entre las dos participantes, aunque recibieron el reproche del resto de los jugadores que se opusieron a la decisión de referirse al mensaje escuchado.

Por su parte Yipio exigió una sanción en el confesionario aunque recayó una sanción grupal: en caso de superar la prueba semanal, tendrían a disposición l a mitad del presupuesto en la compra de supermercado. En el hipotético escenario donde pierdan la prueba, tendrían solo el 25% y cinco minutos para comprar .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/2038441756174229995&partner=&hide_thread=false TREMENDO cruce entre SOL y ANDREA.

Primera vez que alguien logra que Andrea del Boca se enoje. #GranHermano pic.twitter.com/rO7idhTodq — emi (@eeemiliano) March 30, 2026

Esto fue el puntapié de una guerra fría entre las participantes. Andrea le reprochó a Sol la falta de participación en la cocina: “No cocinaste nunca para toda la casa. No sabés qué es lo que necesita toda la casa, mi amor”, dijo la actriz mientras que le respondió la otra participante: "¿Cuál es tu problema conmigo?”,

“Andá a actuar un personaje”, apuntó Sol generando una respuesta de Del Boca: "Hace 57 años que trabajo, mami. Gracias a mucha gente que no es como vos. La gente que subestima las telenovelas me rompe profundamente las pelotas. Hay mucha gente que trabaja en las telenovelas y hay mucha gente que las ve. Nunca trabajaron, nunca hicieron nada en su vida, lo único que hicieron fueron mantenidos y mantenidas”.

A su vez, Andrea responsabilizó a Sol por la sanción: “Gracias a vos tenemos la mitad del presupuesto porque vos no sabés jugar, no tenés idea, no tenés la más p... idea de este juego”.