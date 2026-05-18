Gran Hermano: por qué Andrea del Boca no aparece en El Repechaje

Este domingo se habilitó a placa de exparticipantes para volver a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. La gran ausente fue la actriz Andrea del Boca.

Crece la expectativa por el regreso de lo exparticipantes de Gran Hermano: Generación Dorada a la casa más famosa del país. El tan esperado Repechaje tendrá lugar este miércoles 21 de mayo cuando volverán a la competencia al menos ocho eliminados.

La votación se habilitó este domingo tras la salida de Danelik y llamó la atención varias ausencias, aunque la que despertó más curiosidad fue la de Andrea del Boca. De todos los eliminados hasta el momento, Brian Sarmiento, Tomy Riguera, Nazareno Pompei, Franco Poggio, Carlota Bigiliani, Carmiña Masi, Jenny Mavinga, Lolo Poggio, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, La Maciel, Yipio Pintos, Grecia Colmenares, Nick Sícaro, Martin Rodríguez e incluso la reciente eliminada Danelik Galazán , aceptaron el repechaje y todos tienen grandes chances de volver al reality.

Ahora bien, hubo tres bajas que llamaron la atención. Por un lado, la de Daniela De Lucía por problemas de salud y por otro la de Solange Abraham que aparentemente se iría al exterior para formar parte de otro reality.

¿La tercera? La gran ausente de la gala Andrea del Boca. La actriz que tuvo su paso por la casa con grandes expectativas no solo que se ausenta de las galas de Gran Hermano, sino que decidió no participar del repechaje.

Andrea del Boca

Qué dijo Santiago del Moro sobre Andrea del Boca

La inquietud de los seguidores del reality tras las reiteradas ausencias de Del Boca en las instancias de debate y hasta el repechaje obligaron a que Del Moro respondiera y explicara el motivo detrás de las ausencias.

“En cuanto esté en condiciones y termine el tratamiento de su boca, ella vendrá como todos. Entre o no a la casa. Es decir, antes o después ahí estará. Eso espero, atentamente”, expresó el presentador en un mensaje como respuesta a una pregunta de X (ex Twitter).

Según trascendió, la actriz podría hacer su regreso a la competencia gracias al “Golden Ticket”, el famoso ticket dorado que le da Gran Hermano a cualquier figura del espectáculo que considere que puede ser parte del reality.