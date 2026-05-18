El reality que conduce Santiago del Moro volverá al aire el miércoles cuando se realice el repechaje. Los motivos.

Ni lunes, ni martes: por qué no sale al aire Gran hermano

Gran Hermano: Generación Dorada vive una semana de intensos cambios. Tras la eliminación de Danelik este domingo, quien se enfrentó en un mano a mano con Eduardo, la competencia se prepara para días de mucho movimiento.

Es que el reality que conduce Santiago del Moro no saldrá al aire este lunes 18 y martes 19 de mayo y volverá a emitirse el miércoles 20 de mayo cuando entren los nuevos participantes del repechaje. En cuanto a los cambios de programación de Telefe se debe a que el canal tuvo que modificar la grilla por otros eventos.

El primer cambio responde a la transmisión de los premios Martin Fierro 2026, que transmitirá Telefe a partir de las 21 de este lunes, por lo que el canal estará abocado a la cobertura completa del evento y el reality no tendrá espacio en la grilla. En tanto que el segundo cambio será el martes.

La modificación responde a que Telefe transmitirá el encuentro entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores.

De esta manera, el programa, que es un éxito en la televisión, quedará momentáneamente en pausa durante las dos noches, lo que generó sorpresa entre la audiencia.

Se viene El Repechaje en Gran Hermano

El regreso de Gran Hermano tiene fecha confirmada para el miércoles 20, cuando Del Moro se ponga al frente del repechaje. En esta etapa, exparticipantes y nuevos jugadores ingresarán nuevamente al juego, provocando un fuerte sacudón dentro de la casa y reconfigurando estrategias, alianzas y rivalidades.

Entre los eliminados de esta edición, confirmaron estar interesados en el repechaje los siguientes exjugadores: Brian Sarmiento, Tomy Riguera, Nazareno Pompei, Franco Poggio, Carlota Bigiliani, Carmiña Masi, Jenny Mavinga, Lolo Poggio, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, La Maciel, Yipio Pintos, Grecia Colmenares, Nick Sícaro, Martin Rodríguez y Danelik Galazán, todos con chances de volver al juego.

Embed - Casi todos quieren revancha: qué dijeron los exparticipantes sobre el repechaje - Gran Hermano 2026

En tanto que Daniela de Lucía se negó a participar y no desea volver ya que tiene que realizarse estudios médicos pendientes. Aunque la mayor sorpresa se la llevó el público cuando Solange Abraham rechazó la posibilidad de volver y dejó un mensaje enigmático sobre su futuro: “Quiero decir que quiero estar en la casa y los motivos me los voy a reservar. Hay mucha gente que me pide entrar, pero quiero decirles algo: mi juego no termina acá y necesito el apoyo más que nunca”.

Otra de las sorpresas se dio con la ausencia de Andrea del Boca que no participó ni siquiera de la gala de regreso.