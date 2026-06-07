Tras los rumores de separación, Sebastián Ortega y Valentina Zenere sorprendieron a todos

Si bien había trascendido una supuesta infidelidad, lo cierto es que el productor y la actriz se mostraron juntos.

Sebastián Ortega y Valentina Zenere volvieron a mostrarse juntos en público y buscaron poner fin a las versiones que en las últimas semanas hablaban de una fuerte crisis de pareja. La aparición de ambos se produjo durante el festejo por el final del rodaje de Tiempo al tiempo, un evento que reunió a buena parte del elenco y que terminó convirtiéndose también en una demostración de unidad frente a los rumores de separación.

La pareja fue una de las grandes protagonistas de la celebración organizada tras el cierre de las grabaciones. Según reflejaron las imágenes difundidas del encuentro, el productor y la actriz se mostraron sonrientes, relajados y muy cercanos durante gran parte de la noche . Las fotografías más comentadas los muestran caminando de la mano y compartiendo distintos momentos de complicidad, un gesto que rápidamente fue interpretado como una respuesta a las especulaciones sobre su presente sentimental.

Las versiones de crisis habían comenzado a cobrar fuerza durante mayo , cuando trascendieron rumores sobre un posible distanciamiento. Distintos programas de espectáculos señalaron que la relación atravesaba un momento delicado e incluso surgieron versiones sobre la presencia de una supuesta tercera en discordia . La situación colocó a ambos artistas en el centro de la atención mediática y alimentó numerosos comentarios en redes sociales.

Valentina-Zenere-Sebastián-Ortega La pareja estuvo en el rodaje de "Tiempo al tiempo".

Quién era la supuesta tercera en discordia

Uno de los nombres que apareció vinculado a la polémica fue el de Malena Firpo, una empresaria, exmodelo y exbailarina de 38 años. Según las versiones difundidas, habría existido una relación cercana entre ella y el productor desde hace varios años. Incluso se mencionaron presuntos encuentros y registros de ingresos a distintos barrios privados de la zona norte bonaerense, aunque ninguna de las personas involucradas realizó declaraciones públicas para confirmar esas versiones.

En medio de ese contexto, la presencia conjunta de Ortega y Zenere en el festejo fue interpretada como una señal clara de continuidad en la relación. Ambos compartieron la velada junto a otros integrantes del elenco y figuras invitadas, entre ellas Mariana Genesio Peña, Pablo Rago, Leticia Siciliani, Mía Flores Pirán, Enzo Aguilar y Dante Ortega, hijo del productor. La noche transcurrió sin sobresaltos y estuvo marcada por el clima de celebración por el cierre del proyecto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ViaBsAscomar/status/2054583773379911737&partner=&hide_thread=false ¿HAY UNA TERCERA EN DISCORDIA?



Revelaron que Valentina Zenere y Sebastián Ortega atraviesan una crisis y crecen los rumores de infidelidad. pic.twitter.com/CETZyjJgOz — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) May 13, 2026

Por qué Sebastián Ortega se fue antes

Las imágenes también mostraron diferencias en el final de la jornada. Mientras el autor se retiró cerca de las dos de la madrugada, Valentina Zenere decidió quedarse algunas horas más compartiendo el festejo junto a amigas. Sin embargo, ese detalle no alteró la percepción general que dejaron las fotografías: después de semanas de rumores, ambos eligieron mostrarse juntos en un evento importante y transmitir una imagen de cercanía que parece contradecir las versiones sobre una ruptura inminente.