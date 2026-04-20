Hombres de negro irrumpieron en la casa de Gran Hermano y dieron una fuerte sanción a los jugadores

Varias personas ingresaron a la casa donde están aislados los jugadores y sorprendieron con la sanción que aplicaron. Los motivos de la medida.

Gran Hermano no da vueltas cuando detecta una infracción por parte de los jugadores y no duda un segundo en aplicar la sanción correspondiente y que ve conveniente dependiendo de la gravedad de lo sucedido. En las últimas horas todos los participantes afrontaron una fuerte sanción que modificó la rutina diaria dentro de la casa en la que están aislados.

Durante la jornada de este domingo el Big fue contundente en su comunicado y aplicó una sanción para los jugadores por la actitud de uno de ellos. “He decidido aplicar una sanción y les anticipo: será colectiva. Sepan que no lo lamento en absoluto. Se merecen la decisión”, comenzó diciendo el Bigg por los altoparlantes de la casa, sobre la decisión que tomó luego de que el jugador Nazareno permanezca en el patio cuando se escuchaban gritos que hacían referencia al juego desde afuera de la casa. El mismo se hizo cargo de lo sucedido y lo pone en el centro de la atención con el resto de los jugadores.

Más allá de hacer el anuncio ante los jugadores para que estén al tanto de la decisión, los jugadores tuvieron que entrar a la casa. Mientras tanto aparecieron varias personas en el patio de la casa con un fin claro: inhabilitar varios sectores de ese lugar para condicionar la estadía de los jugadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/2046046243638386913&partner=&hide_thread=false UNA CASA SIN AMENITIES.

La sanción de #GranHermano incluye la prohibición de utilizar los espacios recreativos de la casa: gimnasio, plaza y piscinas. pic.twitter.com/1wIXfJdjU9 — emi (@eeemiliano) April 20, 2026

En el tiempo que estuvieron en el predio de la casa, las personas prohibieron con cinta el uso del gimnasio y piletas, mientras que también se puso a disposición solamente la mitad del presupuesto en el mercado y una hora diaria de agua caliente.

Inédito: la policía entró a Gran Hermano para notificar a una participante

Este jueves hubo sorpresa en la casa de Gran Hermano tras una fuerte acusación contra Jéssica Maciel por presunta explotación sexual, regenteo y maltrato. La participante fue llamada al confesionario y allí la policía la notificó.

La acusación fue hecha por 17 jóvenes trans y la causa penal por "averiguación de ilícito" está radicada en el Juzgado Federal Número 2 de San Martín.

Santiago Del Moro aclaró que Maciel no tenía antecedentes penales al ingresar al programa, y que esto se validó con el Certificado de Antecedentes Penales que todos los participantes tuvieron que presentar antes de firmar contrato.

Hubo un cambio en la situación legal de Maciel y es por eso que se la llamó a la concursante al confesionario para que firme la documentación pertinente frente a un oficial de policía.

Embed

Qué dijo La Maciel tras la denuncia

Jéssica fue al confesionario y dio su versión de los hechos en una charla íntima con Gran Hermano.

“Me movió la cabeza y sé de dónde viene. Lo que voy a contar es real: todo empezó un día cuando mi hermana, que ya no está en este mundo, vino a contarme que ya no podía trabajar en la calle porque había alguien que le sacaba plata”, indicó la participante del reality de Telefe.

“Durante muchos años tardé en mover esta causa. Yo simplemente denuncié a dos personas, junté testigos y cuando cayeron presos, cayó mucha gente y fue noticia. Desde que pasó eso me acosaron en las redes sociales”, continuó Maciel.

“Esto ya lo enfrenté y lo gané, y acá encerrada me agarra algo que no puedo controlar. Pero soy inocente y sé cómo probarlo, aunque siento que mi familia la debe estar pasando mal. Lograron romperme la cabeza porque sé que mi familia no debe estar contenta. Ellos saben igual que afuera soy fuerte también”, indicó La Maciel entre lágrimas.

En diálogo con sus compañeros, la participante amplió: “Nunca jamás exploté a nadie, jamás. Me vieron acá adentro y no sé qué estarán planeando afuera”.

“Siempre fue todo por redes y la única vez que me denunciaron, la persona fue y dijo que no me conocía. Me metí en esto sin saber que era tan grande y casi me matan, tuve que vivir con la Gendarmería afuera de casa”, concluyó.