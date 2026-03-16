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Un “Therian” entró a la casa de Gran Hermano y nadie entendió nada

Tras la expulsión de Carmiña Masi por comentarios “racistas”, Gran Hermano recibió este domingo a una nueva participante.

Un Therian en Gran Hermano 

Un Therian en Gran Hermano 

Jessica Maciel, conocida en las redes sociales como “La Maciel” entró a la casa de Gran Hermano: generación Dorada. Tras la expulsión de Carmiña Masi por “racista”, el reality le dio la bienvenida a una nueva participante.

Para ingresar a la casa de Gran Hermano, la nueva participante sorprendió al entrar con una mascara de perro, aunque rápidamente se la sacó y comenzó a saludar a todos sus compañeros.

Embed - La casa se revolucionó con el ingreso de "La Maciel" - Gran Hermano 2026

Entonces, reunió a todos en el living y se presentó: “Soy Jésica Maciel, estoy en redes hace muchísimo tiempo, antes ya trabajaba en teatro”. Rápidamente sentenció: “Yo voy a estar acá bien con todos porque yo al estar acá ya gané, no me importa si la semana que viene me voy porque ya estoy acá. No vine a competir con nadie porque ya gané”.

“Quiero conocerlos a todos, hacerlos reír a todos. No vine a jugar, vine a conocerlos, vine a vivir con ustedes. Esta es mi postura, voy a estar con todos”, expresó frente a sus nuevos compañeros. En ese momento le habló a la gente de afuera, más puntualmente “a todos los que me quisieron destruir” e se rio frente a las cámaras.

Luego de que la participante recorriera la casa, Santiago del Moro se comunicó y confirmó que la nueva participante, además de ser artista, es therian. Entonces ella reveló todos los detalles de su vida como therian.

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