Gonzalo Heredia rompió el silencio en medio de las versiones de separación de Brenda Gandini

El actor salió a enfrentar los rumores que indican que su relación de 16 años con la actriz ha llegado a su final.

En las últimas horas empezó a circular con mucha fuerza los rumores de una ruptura entre Gonzalo Heredia y Brenda Gandini . La pareja de actores formalizó su vínculo en 2010 durante las grabaciones de la telenovela, Malparida (El Trece). Desde entonces se mostraron cómo una de las parejas más sólidas del ambiente a lo largo de estos 16 años en los que además tuvieron dos hijos: Eloy (15) y Alfonsina (9).

Sin embargo, todo parecía indicar que el amor había llegado a su fin, hasta que Heredia desmintió los rumores de separación de Gandini que circularon en las últimas horas. El actor se hartó de las versiones que trascendieron sobre su vínculo con la mamá de sus hijos y manifestó: “No estamos separados, nada más alejado de la verdad”.

Además, se refirió a las repercusiones que tuvieron estos rumores en su vida familiar. “Me escribió mi papá preguntándome si era cierto o no”, contó este jueves al aire de Perros de la calle (Urbana Play). En el programa le hicieron varios chistes a Heredia por los rumores que circularon en las últimas horas, que daban como cierta la separación con Gandini.

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“En esta era de posverdad aseveran todo con la contundencia de que es así. Te ponen en palabras cosas que vos no dijiste y que ni siquiera viviste. A mí eso me llama mucho la atención”, reflexionó Gonzalo. “Hoy me río, en otro momento uno se enoja”, aseguró Heredia para dejar en claro que en esta oportunidad no le molestó, pero que anteriormente ya tuvo que salir a desmentir otras versiones. “Ya nos separaron varias veces. También el otro día me preguntaron en el colegio si Brenda estaba embarazada. Y no chicos, ya van 44 años...”, contó entre risas.

El llamativo posteo de Gonzalo Heredia

Este miércoles Pepe Ochoa, periodista de LAM, confirmó la separación de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia a 16 años de amor y dos hijos en común. Según trascendió, el motivo habría sido netamente “desgaste” y sin terceros en discordia.

“Hubo una crisis que trataron de sobrellevar y no pudieron. Se acabó el amor”, sostuvo el periodista quien relató que el entorno de los protagonistas ya están enterados de la noticia.

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Tras la confirmación, ni Heredia ni Gandini se habían manifestado sobre la noticia hasta que en las últimas horas, el actor eligió compartir una foto en sus redes sociales que confirma la distancia en la pareja.

“Visitas”, se acotó en escribir el actor junto a una imagen donde está su hija Alfonsina con Onetti, el perrito que adoptó la familia hace ya un mes. El breve texto llamó la atención ya que de vivir en la misma casa no hablaría de “visitas” lo que da a entender que la pareja no vive junta y que los menores están junto a Gandini.