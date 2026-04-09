La incómoda pregunta de Mario Pergolini que descolocó a Gonzalo Heredia

El conductor televisivo fue incisivo con su pregunta y dejó mal parado al actor que respondió con contundencia. Cuál fue la pregunta picante.

Una nueva figura del mundo del espectáculo fue víctima de las incisivas preguntas que lanza el histórico conductor televisivo Mario Pergolini en su programa Otro Día Perdido (ODP) que se emite por El Trece. Fiel a su estilo, sorprendió con su pregunta e hizo que el invitado cuente detalles de su vida privada.

En el living de su ciclo recibió al reconocido actor Gonzalo Heredia quien fue abarrotado por preguntas y tuvo que confesat parte de su historia de vida. En su relato, el actor se refirió a sus estudios educativos: “Mi papá es mecánico y sigue trabajando, de hecho. Y yo estuve dos años ahí, dejé el secundario”. Al escuchar este relato, Pergolini dijo sorprendido: “¿No terminaste el secundario? ¿Por qué no terminaste el secundario? ¿Lo querés terminar?”.

Más allá de la pregunta del conductor, Heredia fue claro y contundente afirmando que no quiere terminar. “Es increíble. ¿Ustedes notaron la cantidad de gente que nos cruzamos acá, ya adulta, que no terminó el secundario? ¿Con qué cara le decís a tus hijos que vayan a terminar el colegio?”, soltó Mario mientras que Gonzalo dijo: “Con esta”.

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“¿Si me gustaría terminar? No, ahora no”, confesó y sumó más tarde: "Hice una maestría en la UNTREF de escritura creativa. Tuve que presentar ciertas credenciales o ciertos avales si no tenía los estudios terminados.”

Por qué Nico Occhiato rechazó la invitación de Mario Pergolini y no irá a su programa

En las últimas horas se dio a conocer que Nico Occhiato, el famoso streamer de Luzu TV, no participará de Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini en las noches de El Trece. La noticia generó sorpresa en el equipo de trabajo del conductor porque ambos ya habían compartido un especial en el programa del influencer.

En Ya fue todo, el streaming de Jotax Digital, Alejandro Castelo explicó lo sucedido y citó la postura de Occhiato: “Dijo: 'En este momento no hay chances, no voy a ir al programa de Mario'”. El periodista recordó aquel episodio en el que Nico mostró los números de Luzu frente a Pergolini y mencionó que recientemente estuvo con Yanina Latorre.

Además, Castelo contó cuál fue la respuesta oficial de Occhiato: “Nico les respondió: 'Empiezo a grabar la serie de Disney de la historia de Luzu, no voy a tener tiempo'". "No sé si él no tiene ganas de ir o si realmente ya arrancó las grabaciones”, se preguntó el periodista.

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Para cerrar su reflexión, Castelo subrayó: “La agenda de él está atareada, pero lo que me sorprendió es que Mario es admirado por Nico como pionero, pero la respuesta de Nico fue un no".