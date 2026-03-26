El secreto mejor guardado de Guillermo Francella que se hizo viral
El actor contó un secreto importante durante su participación en el programa Nadie Dice Nada de Luzu TV.
Guillermo Francella hizo estallar de risa a los integrantes del programa Nadie Dice Nada de Nicolás Occhiato en el streaming Luzu TV con su visita durante la mañana del miércoles. El actor contó una gran cantidad de anécdotas y reveló un secreto de su vida privada.
En su relato el artista confesó que a veces le gustaría ser menos minuciosos y detallista en su trabajo: “A veces me gustaría estar más relajado a esta altura de mi vida, pero es algo que está en mi ADN y es más fuerte que yo”, confesó y luego contó que a veces le cansa las consecuencias de la fama: “A veces sí es agotador. Sí, mentirte no te puedo mentir, pero es todo amor. Todo lo que recibo es amor. Y no solamente como dijiste vos, del abuelo al nieto, sino que también es tanto el cariño que no hay modo de no contribuir al placer de alguien que se acerque“.
En su relato, Francella confesó un secreto: tiene redes sociales en incógnito: “Es para ver reels, para pelototudear. Me divierte ver qué pasa, pero no quiero que me sigan ni tener que responder mensajes. Me gusta ser un observador“.
“No comento porque cuando lo hago me llaman ellos y me dicen: ‘Te leemos nosotros solos’”, soltó. Sin embargo, aunque no tiene, confesó que a veces le dan ganas pero no se lo recomiendan: “Me aconsejan que es un ambiente tan tóxico que no tengo ganas; hoy siento que es más costo que beneficio”.
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