Espectáculos La Mañana Guillermo Francella El secreto mejor guardado de Guillermo Francella que se hizo viral

Guillermo Francella hizo estallar de risa a los integrantes del programa Nadie Dice Nada de Nicolás Occhiato en el streaming Luzu TV con su visita durante la mañana del miércoles. El actor contó una gran cantidad de anécdotas y reveló un secreto de su vida privada.

En su relato el artista confesó que a veces le gustaría ser menos minuciosos y detallista en su trabajo: “A veces me gustaría estar más relajado a esta altura de mi vida, pero es algo que está en mi ADN y es más fuerte que yo”, confesó y luego contó que a veces le cansa las consecuencias de la fama: “A veces sí es agotador. Sí, mentirte no te puedo mentir, pero es todo amor. Todo lo que recibo es amor. Y no solamente como dijiste vos, del abuelo al nieto, sino que también es tanto el cariño que no hay modo de no contribuir al placer de alguien que se acerque“.

En su relato, Francella confesó un secreto: tiene redes sociales en incógnito: “Es para ver reels, para pelototudear. Me divierte ver qué pasa, pero no quiero que me sigan ni tener que responder mensajes. Me gusta ser un observador“.