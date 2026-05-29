Mario Pergolini generó polémica al elegir sus cinco mejores del rock nacional.

En su visita a Paren la Mano, el conductor y voz autorizada en el tema, habló de los mejores artistas argentinos en la historia del género.

Mario Pergolini estuvo como invitado en el programa Paren la mano y allí abrió una discusión sobre los nombres que conforman el selecto grupo de los cinco mejores músicos del rock argentino. El conductor compartió su propia versión del “olimpo” del rock nacional, priorizando criterios personales y generando un debate inmediato tanto en el estudio como en las redes sociales.

A raíz de una discusión previa en el mismo espacio, Pergolini, uno de los referentes históricos de la radio y la televisión argentina en lo que respecta a cultura rock, fue consultado directamente sobre su quinteto ideal . No dudó en afirmar: “Spinetta”, abriendo la lista con el nombre de quien es considerado uno de los mayores compositores y poetas del país. La elección de Charly García fue inmediata, seguida por la mención de Gustavo Cerati. A partir de ese momento, el intercambio se tornó más tenso, ya que Luquitas Rodríguez, conductor del espacio y reconocido fan de Los Redonditos de Ricota, insistió en que debía incluir a Indio Solari.

Sin embargo, Pergolini mantuvo su postura y, ante la insistencia de sus interlocutores, negó la posibilidad de sumar al exlíder de Los Redondos a su selección. La escena se repitió varias veces, intentando que reconsiderara su decisión, pero el conductor fue tajante.

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El criterio de Pergolini para definir su “olimpo” incluyó la incorporación de Andrés Calamaro. Cuando surgió el nombre, el conductor afirmó: “Calamaro creo que tiene que estar”, para luego completar el grupo con Pappo, desestimando a Fito Páez que también estaba entre los mencionados. Así, la nómina final quedó compuesta por Spinetta, García, Cerati, Calamaro y Pappo, conformando una selección que, según él, representa lo más alto del rock argentino.

La polémica por la exclusión al Indio Solari

Alfre Montes de Oca señaló que a Pappo se lo suele destacar más como guitarrista, y Mario Pergolini ofreció su postura de por qué lo consideraba un artista integral: “Era un excelente guitarrista, pero todo Pappo’s Blues es fundacional para el rock argentino, sin Pappo’s Blues no sé que hubiera sido del rock en este país”. “¿Y por qué no está el Indio?”, insistió Germán Beder. “Solari estaría en el Olimpo, pero los dioses deberían llevarse bien entre todos y Solari y Pappo no se llevaban bien”.

La decisión de Pergolini de dejar fuera a Indio Solari no pasó inadvertida. La reacción fue inmediata, tanto en el estudio como entre los seguidores en redes sociales. El conductor debió responder varias veces a la pregunta de si la omisión tenía un trasfondo personal o artístico. “No, pero es un tema personal, Mario”, insistió uno de los presentes, buscando una justificación más allá de las preferencias individuales.

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Los 5 Dioses del Olimpo del Rock Nacional según Mario pic.twitter.com/PaIKecbEnM — Paren la mano (@parenlamanok) May 28, 2026

La exclusión de Solari generó un espacio de debate sobre el lugar que ocupa el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en la historia del género. Algunos seguidores respaldaron la visión de Pergolini, señalando que la estatura musical de Spinetta, García y Cerati resulta incuestionable, mientras que la inclusión de los puestos cuarto y quinto suele ser más discutible.

En palabras de un oyente: “Totalmente, Pergolini sabe de rock, palabra autorizada. Una vergüenza poner a Indio Solari con esos monstruos que son realmente músicos”. Este tipo de comentarios reflejó el respaldo de una parte del público a la potestad de Pergolini para elaborar su ranking, a la vez que reforzó la idea de que algunos nombres, como los de Spinetta y García, parecen estar fuera de la discusión.