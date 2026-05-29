Qué dijo Paula Chaves sobre el reencuentro y la amistad con Zaira Nara

Paula Cháves y Zaira Nara pegaron un volantazo en su trato y cambiaron las actitudes luego de varios años de discordia que las mantuvo alejadas durante largo tiempo por un conflicto que se originó cuando hermana de Wanda Nara, le dio inicio a una relación con Facundo Pieres , expareja de Paula hace aproximadamente 20 años.

Cuando era inesperado tener una foto juntas, ambas sorprendieron en la inauguración de un local en un reconocido shopping de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue Willy García Navarro , manager de las dos modelo, quien filmó el encuentro lo publicó en sus historias de Instagram.

Ambas se abrazaron, con canastos llenos de productos, en una postal que volvió a unirlas y desterrar años de conflicto. “¡Diosas mis amigas! ¡Las quiero! ” , dijo el representante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PaparazziRevis/status/2060054794413171170&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ ENCUENTRO! Tras estar peleadas durante años por una traición, Zaira Nara y Paula Chaves posaron juntas en el evento de una marca. pic.twitter.com/bjBv1JT9D2 — Paparazzi (@PaparazziRevis) May 28, 2026

Qué dijo Paula Cháves sobe el encuentro

“Nos encontramos en el evento. Me gusta poder laburar así, que no haya una cuestión tensa de que si nos saludamos, si no nos saludamos. Nosotras tuvimos una amistad muy linda, yo la quiero mucho. No hay vínculo, no somos amigas”, dijo pero destacó que solo quedó en un espacio compartido sin problemas y no una amistad: “Muchas veces nos encontramos en un montón de eventos, sólo que ahora hay buena onda y se dejaron un montón de cosas de lado, pasó el tiempo, y me parece que está bueno”.

Por otra parte, se refirió a cómo afronta este tipo de encuentros: “Yo no estoy nerviosa con esto de que si la voy a ver, está todo bien, nos abrazamos, nos saludamos, nos pidieron una foto y nos la sacamos”. En ese relato, recordó otro episodio: “Tres años antes, o dos, fuimos a un desfile y nos sacaron fotos que ni se publicaron, cuando ni nos hablábamos. Ya está, está todo bien.”

"En la amistad hay diferencias, hay momentos distintos, cuando uno se encuentra, cuando uno se aleja, en la vida nunca se sabe, hoy no somos amigas, hoy no hay vínculo, pero nos vemos en un evento y está todo más que bien", reflexionó y agregó: “Uno no puede ser tajante con las cosas, los vínculos van cambiando, van madurando, uno también va madurando, y no sé, no te puedo decir".