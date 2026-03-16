Yanina Latorre rompió el silencio tras ser vinculada al caso $Libra

La periodista Fernanda Iglesias reveló un documento que indica que la conductora estaría incluida en el escandaloso caso de la criptomoneda.

En las últimas horas, la periodista especializada en espectáculos, Fernanda Iglesias , compartió un documento del caso $LIBRA, donde muestra que aparece el nombre de Yanina Latorre , conductora de América TV, en su programa SQP, y una de las exfiguras de LAM, programa de Ángel de Brito.

La panelista de El Trece, expresó: "Yanina Latorre aparece en la investigación por el caso $Libra... Se trata de una conversación con el imputado Mauricio Novelli, donde ella le cuenta que habló con Milei y luego pautan unas publicaciones en Instagram".

"Yo soy la misma de siempre, con miles de anunciantes que dan envidia a muchos. No me operen políticamente porque con el próximo Gobierno voy a ser la misma que era con el anterior", indicó Yanina Latorre.

Además, expresó en el final del primer escrito que compartió a través de su cuenta de Instagram, "no hago política, pero opino lo que quiero. No valgo tres mil dólares". Pero esto no fue todo, ya que siguió hablando sobre el tema.

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"Me pago mis cosas y me pagan por publicidad y tengo lista de espera para pautar en mis redes. No necesito dinero sucio de nadie". También aclaró que "todo lo que están publicando es anterior al caso Libra; el caso Libra arrancó en febrero del 2025 y a mí Novelli me pautó publicidad en el 2023 y 2024, me quieren involucrar para desviar".

Yanina Latorre fue vinculada al caso $Libra

La polémica alrededor de la criptomoneda $LIBRA, iniciada a principios del año pasado, sumó un nuevo episodio que mezcla política, negocios y figuras del espectáculo. Fernanda Iglesias difundió supuestas capturas de WhatsApp que vinculan a Yanina Latorre con el empresario Mauricio Novelli, quien se encuentra bajo investigación.

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En esos intercambios virtuales quedarían expuestos acuerdos para promocionar activos digitales en redes sociales y aparecería mencionado Javier Milei. Según los mensajes filtrados, entre Novelli y Latorre habría existido una negociación para difundir contenido vinculado a criptomonedas en Instagram.

En uno de los chats, el empresario insiste en avanzar con las publicaciones: "¿Te parece si avanzamos con las historias? Así las liquidamos las tres este mes". Además, en otro tramo de la conversación le habría ofrecido a la panelista un pago inmediato de 5.000 dólares si se registraba en una plataforma de criptoactivos y verificaba su identidad mediante un enlace referido.

La situación escaló cuando el intercambio tomó un tono político. En uno de los mensajes atribuidos a Novelli se lee: "Recién vuelvo de Casa Rosada. Te quería llamar por algo". A partir de esa frase, la conversación habría continuado con una pregunta directa de la conductora de Sálvese Quien Pueda: "Me habló Milei el otro día. ¿Es por él?"; mientras que el empresario aseguró haber hablado recientemente con el mandatario antes de realizar una llamada privada que, según los chats difundidos, se extendió durante más de cinco minutos.

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La información de Iglesias generó una gran repercusión en las redes sociales, sobre todo en X. Entre críticas, cuestionamientos y mensajes irónicos, el nombre de la conductora se convirtió rápidamente en uno de los más mencionados dentro de la plataforma.

"Nadie es mileista gratis, mi amor"; "Al final el pez por la boca muere. Yanina Latorre... que trataba a todos de ensobrados y está obsesionada con Mengolini (Julia Mengolini), mírala ahora en los archivos del caso $LIBRA... Clarita la cuenta"; "Mira vos, Yanina Latorre, la maestra de la moral y las buenas costumbres, mira vos... ¡¿Quién lo hubiera dicho?!", son algunos de los mensajes sobre el tema que se pueden leer en la red social.