Yanina Latorre reveló cuánto le paga Telefe a Wanda Nara

La conductora de SQP habló de la situación contractual de la modelo con el canal de las pelotas.

Wanda Nara se transformó en los últimos tiempos en una de las figuras principales de la señal de Telefe y se habla de una guerra fría con otras de las conductoras de la señal: Vero Lozano, con quién constantemente está en competencia para encabezar distintos proyectos en el canal. Yanina Latorre contó los pormenores y, además, reveló detalles salariales de la expareja de Maxi López.

“No es guerra, en realidad es Wanda, que tiene un ego tremendo y quiere quedar con todo Telefe. Wanda tiene un contrato por todo, no es que gana aparte por cada programa, por eso le da lo mismo hacer 20 que uno”, arrancó la conductora de SQP.

Por otro lado, se metió en el conflicto que surge a partir de Bake Off y MasterChef Celebrity, ambos proyectados para la segunda mitad del año. Cuando surgió el nombre de Lozano para el reality de pastelería, apareció también el de Wanda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2046717204998062232&partner=&hide_thread=false LA VERDAD DE LA GUERRA FRÍA ENTRE WANDA NARA Y VERO LOZANO#SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/E1f4BtjJUM — América TV (@AmericaTV) April 21, 2026

“Lo de Bake Off fue una autopromoción. Yo hablé con Telefe”, resaltó Latorre, dejando en claro que las conducciones de los dos realities ya están apalabradas y no habrá cambios. Entonces precisó: “Ella gana más o menos 8.000 dólares mensuales, tiene un contrato anual que ya lo cobró”. “Para mí es poco para por todo lo que hace. Está en Masterchef y la serie vertical no la cobra”, continuó. “O sea, todo está dentro del mismo paquete”, resumió sobre los casi 100.000 dólares anuales, o casi 140.000.000 de pesos al tipo de cambio actual.

Guerra sin fin entre Vero Lozano y Wanda Nara

La guerra entre Vero Lozano y Wanda Nara, dos nombres de peso en la pantalla de Telefe, volvió a recrudecer con debido a que hay dos formatos en juego que ambas quieren ser conductoras. La disputa es clara: cada una con sus proyectos, quiere estar en el prime time del fuerte canal de la televisión argentina.

Lozano estará esta temporada al frente del ciclo Bake Off, que anteriormente conducía Wanda, y busca poner su programa en el prime time. Pero claro, por su parte la empresaria quiere estar en ese mismo horario con MasterChef, un ciclo que ha conseguido buenos números durante esta temporada.

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Según dejó trascender Santiago Sposato en el programa A la Tarde, cuando finalice Gran Hermano Generación Dorada uno de los dos formatos podría debutar junto al certamen Popstars. Sin embargo, contó que en septiembre comenzarán a grabar cada una por su parte y remarcó: “Hay lugar para uno solo”.

En el pensamiento de los directivos del canal da vuelta la idea de estrenar el reality de cocina después del mundial aunque aún no definieron cuál será el que se estrene primero. Lo cierto es que ante este panorama Vero ya prepara su salida y tendría tomada la decisión sobre quién será su reemplazante para el ciclo Cortá por Lozano. Uno de los nombres que dio vueltas fue Sol Pérez.