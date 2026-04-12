Bomba: Wanda Nara ya eligió a la actriz que hará de la China Suárez en su serie

Mientras avanza la preproducción de la pieza audiovisual vertical, la blonda ya estuvo contactando a los artistas que formarán parte.

La farándula argentina suma un nuevo capítulo con un proyecto que promete generar alto impacto en redes sociales. Wanda Nara ya avanza con Triángulo amoroso , una serie vertical inspirada en su historia personal junto a Maxi López , que combinará humor y drama para recrear algunos de los episodios más mediáticos de su vida. En ese contexto, en las últimas horas se filtró un dato clave sobre el elenco que despertó fuerte interés.

Según reveló la periodista Naiara Vecchio, ya estaría definida la actriz que interpretará a un personaje inspirado en China Suárez dentro de la ficción. “Está confirmado que Débora Nishimoto será ‘La China’”, aseguró, en referencia a la artista que participó en la serie Envidiosa. El personaje, si bien no llevará el nombre real, estará claramente vinculado a la figura de la actriz en este universo narrativo.

La elección de la intérprete no pasó desapercibida, ya que su perfil encajaría con la estética y el tono que busca la producción . La pieza audiovisual, pensada para formato vertical y consumo en plataformas digitales, apunta a captar a una audiencia joven y habituada a contenidos breves, pero cargados de referencias a la actualidad del espectáculo .

Las otras estrellas que integran el elenco

En paralelo, también se conocieron otros nombres que integrarán el elenco y aportarán peso a la historia. Entre ellos, Pachu Peña interpretará al abogado del exfutbolista, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles relevantes dentro de la trama. El rodaje, según trascendió, comenzará en los próximos días.

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Por su parte, desde LAM, el conductor Ángel de Brito sumó más detalles sobre los personajes. “Sebastián Presta será el productor dentro de la ficción, César Bordón interpretará a un gerente de marketing y Eugenia Guerty a la directora”, precisó. Además, confirmó la participación de Georgina Barbarossa como la abogada de la conductora de Masterchef Celebrity.

La serie también incluirá guiños a la televisión actual, incorporando figuras reales del mundo del espectáculo. Yanina Latorre aparecerá como conductora de un programa de chimentos, mientras que Pía Shaw será panelista, reforzando el cruce entre ficción y realidad que propone el proyecto.

En paralelo a este lanzamiento, también trascendieron versiones sobre otro proyecto audiovisual protagonizado por Wanda. En ese marco, la comunicadora deslizó: “El galán va a ser Agustín Bernasconi”. En ese sentido, recordó rumores del pasado: “En 2021, Icardi descubrió fotos de él desnudo que le mandaba a Wanda”.