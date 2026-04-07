La polémica frase de Wanda Nara que podría generar un nuevo escándalo

La modelo y conductora vuelve a estar en el centro de la conversación a partir de un picante posteo.

Si hay alguien que sabe como no escaparle a las polémicas es Wanda Nara . Esta vez, la modelo encendió las redes con un gesto más que controversial. La conductora de MasterChef publicó en sus historias de Instagram una frase que, por su tono filoso, muchos interpretaron como un mensaje dirigido a Mauro Icardi .

“¿¿Envidiosa yo?? Mirá si voy a tener envidia, si ya tengo una más grande”, escribió, desplegando su estilo provocador y dejando todo a la libre interpretación de sus seguidores.

El recuerdo de viejas polémicas no tardó en aparecer. El año pasado, tras la filtración de un video íntimo del delantero del Galatasaray, Wanda se había burlado de su ex utilizando la palabra “maní”, un gesto que se viralizó y terminó incluso en una campaña publicitaria.

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Con esta nueva publicación, Wanda vuelve a demostrar que su capacidad para generar títulos en los portales de chimentos sigue encendido: entre ironías, frases picantes y un manejo hábil de las redes, logra que cada movimiento suyo se convierta en tema de conversación.

El curioso resumen de una youtuber coreana sobre el Wandagate

Aunque usted no lo crea, ya pasaron cinco años desde que se dieron los escandalosos hechos del Wandagate, la historia que sacudió a la farándula argentina con la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara como protagonistas. El affaire que en octubre de 2021 puso en jaque la vida privada del futbolista, la actriz y la empresaria se transformó en un fenómeno social que inclusive llegó a trascender fronteras.

Ahora, la trama sumó un capítulo inesperado: una reconocida influencer coreana, Stephanie Soo, decidió investigar el tema, hablar de él y marcar su propia postura. La creadora de contenido asiática, que lleva adelante un exitoso canal de YouTube en el que profundiza sobre historias virales de todo el mundo, publicó hace apenas tres días un video titulado “Jugador de fútbol crece idolatrando a una estrella deportiva, se une a su equipo y luego se roba a su esposa e hijos”.

Embed - Soccer Player Grows Up Idolizing Star Player, Joins His Team, Then Steals His Wife & Kids

El material audiovisual, que ya suma miles de reproducciones y reacciones, pone el foco, desde la cultura coreana, en el triángulo amoroso que luego tuvo como epicentro a París, y que sigue despertando pasiones y polémicas. En su clip, narró con detalle cómo comenzó la relación entre Icardi y Wanda, recordando que la empresaria estaba anteriormente casada con Maxi López y que el vínculo entre ambos futbolistas era de una amistad que luego se vio atravesada por el escándalo. Pero la influencer no se quedó solo en el repaso cronológico: también aportó análisis, humor y una mirada filosa sobre el rol de Wanda en toda la historia.

“Su nombre es Wanda Nara. Se ve hermosa”, comienza diciendo, mientras repasa imágenes de la empresaria argentina. En la conversación, su interlocutora coincide: “Oh, sí”. Stephanie, sin rodeos, lanza una de las frases que captan la atención: “Su superpoder es monetizar sus rupturas. El 16 de octubre de 2021, Wanda ha incendiado todo el internet”.

Además, Soo no deja pasar el detalle de la viralización: “¿Qué? Ella dice, ‘Soy virgen’, y todos están confundidos. Realmente no saben cómo sentirse respecto a Wanda, pero comienza a volverse viral. Va a todos los principales programas de entrevistas, luego empieza a participar en estos reality shows. Sale en los tabloides todos los días, y simplemente le están pagando. Wanda está aquí haciendo movimientos para ganar dinero. Wanda sabe lo que está haciendo, y es inteligente en ello. Es una mujer muy inteligente”.