Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 22 de abril

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 4.900 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras aguardamos el resultado de la nueva edición, recordamos el Quini 6 de este último domingo 19 de abril, en su edición 3366, que puso en juego un pozo millonario de más de 4.600 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 842 millones de pesos . Salieron los números 33, 35, 05, 32, 38 y 06. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 842 millones de pesos . Salieron los números 41, 40, 27, 04, 16 y 10 . En esta modalidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.400 millones de pesos y salieron los números 02, 07, 29, 38, 45 y 16. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 377 millones de pesos, los números favorecidos fueron 12, 30, 26, 07, 11 y 36. Hubo 1 ganador, con seis aciertos, que se llevó el pozo completo. El billete ganador se jugó en Río Cuarto, Córdoba.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 4.900 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.