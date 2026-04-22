Plan Otoño en la ciudad: comienzan a limpiar las veredas y a cuidar el arbolado urbano

El objetivo de la Municipalidad es retirar las hojas secas que puedan tapar desagües y generar anegamientos. También se realiza un control en la poda.

Como cada año, y bajo la premisa de mantener una ciudad ordenada en su crecimiento permanente, la Municipalidad de Neuquén puso en marcha el Plan Otoño 2026 , una propuesta que busca garantizar el cuidado del arbolado urbano, la limpieza de la ciudad y la prevención de anegamientos por la acumulación de hojas durante los meses de bajas temperaturas.

Para formalizar el inicio de esta temporada, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, junto a todo el equipo de trabajo visitó esta mañana el barrio Belgrano, lugar donde la caída de las hojas de otoño son un fiel reflejo que esta nueva estación del año comenzó, y que es muy relevante organizar las tareas para mantener la ciudad en orden.

En la visita, Pasqualini, señaló que “ el Plan Otoño tiene un rol protagónico en la ciudad . Contamos con muchas áreas naturales y, si hoy la recorremos, vemos que la estación ya se hizo presente en la gran cantidad de hojas”.

Plan otoño en Nqn 2

Trabajos de prevención por el otoño

Destacó el trabajo que se realiza “porque, si estas hojas no se recolectan, terminan en las alcantarillas y, ante lluvias, pueden generar situaciones que queremos evitar”. “Si bien la ciudad cuenta con más de 360 kilómetros de desagües pluviales pueden quedar obstruidos por las hojas”, añadió.

Resaltó que “la ciudad tiene un servicio de limpieza de excelencia, con tareas de barrido y el uso de maquinaria”, y subrayó que se sostiene con fondos propios del municipio.

La subsecretaría de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, contó que uno de los ejes centrales de este Plan es la regulación de las podas en la ciudad, y dijo que hasta finales de agosto los vecinos y vecinas podrán solicitar autorización a la Municipalidad para podar los árboles ubicados en sus veredas, “recordemos que son responsabilidad de cada frentista”, resaltó la funcionaria.

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El servicio de poda

En este marco, señaló que los podadores se deben encontrar inscriptos en el registro municipal. “Son personas capacitadas por la propia Municipalidad a través de cursos presenciales y prácticos que todos los años hacemos”, recordó y subrayó la importancia de recurrir a estos profesionales habilitados, porque “ las malas prácticas de poda generan consecuencias directas en los árboles y sobre la seguridad del espacio público”, resumió Rueda Cáceres y mencionó que el listado de podadores se encuentra en la página oficial de la Municipalidad.

“La caída de ramas es bastante considerable, y a veces las malas podas hacen que tengamos estas situaciones que atender. Siempre caen en lugares donde hay vehículos estacionados, en las veredas o interrumpen el tránsito”, advirtió la funcionaria quien también comentó que en caso de detectar mala praxis, los vecinos también pueden realizar la denuncia correspondiente ante el municipio.

El trámite puede realizarse de tres maneras distintas. La primera y más práctica es a través de la plataforma digital: ingresando a http://www.neuquencapital.gov.ar, sección Muni Express, donde se debe completar el formulario “Acta Digital” buscando la palabra “poda” y todo el procedimiento es virtual. Una vez recibida la solicitud, los inspectores de Arbolado Urbano evaluarán cada caso en un plazo de 72 horas para emitir la autorización correspondiente. La segunda opción es telefónica, llamando al 147. La tercera alternativa es de manera presencial en las oficinas de Arbolado Urbano, ubicadas en el Parque Central, en la esquina de San Martín y Pasaje Vecinalistas Neuquinos, en el horario de 8 a 14.