Neuquén prorrogó la Emergencia Ígnea ante el riesgo extremo de incendios

La medida permitirá reforzar la prevención, el combate del fuego y la asistencia a las zonas afectadas. También habilita acciones excepcionales para mejorar la respuesta en el territorio.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén resolvió prorrogar por un año el Estado de Emergencia Ígnea en todo el territorio provincial, en un contexto marcado por condiciones climáticas adversas y la persistencia de incendios forestales en distintas regiones.

La decisión se adoptó a partir del vencimiento del plazo vigente y busca fortalecer las acciones de prevención , combate del fuego , restauración ambiental y mitigación de nuevos focos. La emergencia había sido declarada inicialmente mediante el Decreto Nº 209/2024 y luego extendida por el Decreto Nº 198/2025.

Actualmente, la provincia enfrenta múltiples incendios que ya provocaron la pérdida de miles de hectáreas de bosque nativo. La situación genera un fuerte impacto ambiental, afecta a la fauna y representa un riesgo concreto para comunidades cercanas.

Informes técnicos de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos advierten sobre un escenario crítico, con altas temperaturas, fuertes vientos y condiciones de sequía en las principales cuencas. Este combo incrementa significativamente la posibilidad de propagación del fuego.

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Más herramientas para actuar con rapidez

Con la prórroga, el Estado provincial podrá sostener y ampliar sus capacidades operativas. Entre las medidas principales, se faculta al Ministerio de Seguridad a adquirir bienes, servicios e insumos necesarios sin límites de monto, con el objetivo de agilizar la respuesta ante emergencias.

También se autoriza la asignación de aportes y subsidios a municipios, comisiones de fomento y organizaciones que participen en tareas de prevención y combate de incendios.

Medidas excepcionales en zonas afectadas

La normativa establece además la posibilidad de aplicar medidas excepcionales para garantizar intervenciones eficaces en el territorio. Entre ellas, se contempla la limitación temporal del acceso a determinadas áreas, el ingreso de brigadistas y equipamiento especializado, y la instalación de bases operativas en zonas comprometidas.

A su vez, se prevé la adecuación de partidas presupuestarias y la articulación obligatoria de todos los organismos del Estado provincial, tanto centralizados como descentralizados, para asegurar una respuesta integral.

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Llamado a la prevención

Desde el Gobierno provincial indicaron que la prórroga apunta a proteger la vida de las personas, preservar el ambiente y resguardar bienes. En ese marco, reiteraron el pedido a la comunidad para extremar los cuidados y cumplir con las disposiciones vigentes para prevenir incendios.

La Emergencia Ígnea se mantiene así como una herramienta clave para actuar con rapidez frente a un escenario de riesgo elevado, donde la prevención y la respuesta temprana resultan determinantes.