Un incendio destruyó una cabaña de un complejo turístico de Villa Traful

Ocurrió en la mañana de este viernes a pocos kilómetros del casco de la localidad, sobre la Ruta 65. Los daños materiales fueron de consideración.

En la mañana de este viernes se desató un incendio que prácticamente consumió una cabaña de un complejo turístico, ubicado a pocos kilómetros de la localidad cordillerana de Villa Traful .

Se desconocen las causas que originaron el fuego, pero hubo preocupación entre los pobladores. Minutos previos a las 11 de esta mañana llamaron a la Policía de la Comisaría 51 para dar cuenta de la sitación. E inmediatamente concurrió personal de la dependencia al kilómetro 35 de la Ruta Provincial 65 donde se encontró con las llamas en una de las cabañas del predio de la “Hostería Villa Traful”. Y posteriormente intervino la unidad de Bomberos de la Policía con asiento en Traful.

“El incendio afectó en gran porcentaje a una de las cabañas. No obstante, no se vieron afectadas vidas humanas ni de animales , solo se registraron daños materiales”, señaló el comisario inspector, Miguel Poblete, coordinador Operativo de Villa La Angostura y Villa Traful .

Afortunadamente, la cabaña no estaba ocupada al momento de desatarse el fuego. Trabajó personal de Bomberos Policías, personal de Parques Nacionales y de la Comisión de Fomento de la Villa hasta controlar el fuego.

incendio- cabaña- Villa Traful-1 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

En horas de la tarde se iba a acercar al lugar del hecho un perito de la unidad de Chapelco para conocer las causales del incendio. Solo habría una presunción de un cortocircuito.

Una cortina de cocina casi provoca una tragedia

Hace poco más de dos semanas, un principio de incendio en una vivienda del centro de Rincón de los Sauces también generó preocupación entre los vecinos. En ese caso, una cortina de cocina comenzó a prenderse fuego y casi desató una tragedia.

De acuerdo a la información aportada por el Cuartel 16 de Bomberos Voluntarios de la localidad, la alerta se recibió a las 16.44 del 31 de marzo, cuando una mujer advirtió del fuego en su casa ubicada en la intersección de las calles San Juan y San Martín.

Rápidamente, una dotación de bomberos a cargo del sargento Carlos Escobar se dirigió al lugar. Al arribar, los efectivos constataron que el foco ígneo ya había sido controlado por la dueña del domicilio.

incendio en rincon de los sauces

En el sitio también se encontraba el segundo jefe del Cuerpo Activo, sargento Facundo Montes, quien confirmó que el incendio se habría originado en una cortina de la cocina. Por fortuna, la rápida intervención de la propietaria evitó consecuencias mayores.

Una vez contenida la situación del principio de incendio, el personal de bomberos realizó la inspección correspondiente, verificando que no quedaran focos activos ni temperatura residual.

Como resultado del incidente, no se registraron personas lesionadas y solo se reportaron daños materiales leves en el sector afectado.