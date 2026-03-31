Grave incendio en una casa cercana a la Jefatura de Policía: buscan establecer si fue intencional

Los Bomberos de la Policía lograron contener el foco que se desarrollaba en planta baja. División Judicial abrió una investigación.

Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes encendió la alarma en el sector de Richieri al 1040, a dos cuadras de la Jefatura de Policía, donde una vivienda de dos plantas en etapa final de construcción sufrió importantes daños por humo . A raíz del siniestro, se abrió una investigación para establecer si fue accidental o intencional.

El siniestro se produjo alrededor de las 2:30, momento en que personal de Bomberos fue alertado y despachó una dotación hacia el lugar. Al arribar, los equipos constataron que el foco ígneo se desarrollaba en la planta baja del inmueble, específicamente en la zona de ingreso.

Se trataba de una propiedad de gran superficie —con características similares a un espacio comercial— que se encontraba prácticamente finalizada, aunque aún en obra. En ese sector había tablones, maderas y otros materiales de construcción que alimentaron la combustión inicial.

incendio ricchieri

Cómo fue el grave incendio en una vivienda

Según informó el comisario Juan Molina, de la División Bomberos Central de la Policía el resto de la planta baja estaba prácticamente vacío y con escaso mobiliario. Sin embargo, la combustión de los materiales generó una intensa columna de humo que se expandió rápidamente por toda la estructura. Como consecuencia, tanto la planta baja como la planta alta sufrieron un fuerte ahumamiento.

"Los mobiliarios quedaron negros, si bien no tuvieron contacto directo con el fuego, el humo que generó la combistión del material provocó que se ahume la planta alta, producto de eso quedó totalmente afectado con hollín los muebles", dijo y agregó que afortundamente la vivienda se encontraba deshabitada al momento del incendio y no hubo personas heridas.

"Se ingresó por una persiana metálica y desplegaron tareas de extinción mediante la utilización de recursos hídricos provenientes de la autobomba", informó. Además, tras controlar el fuego de la planta baja, se procedió a inspeccionar el nivel superior para descartar la presencia de focos secundarios.

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De esta manera, Molina remarcó que el incendio se había originado en el sector de ingreso y que si bien la estructura contaba con servicios de luz y gas, por el momento no se descarta ninguna hipótesis sobre el origen del fuego.

"Personal especializado en siniestros trabajará para determinar las causas que dieron inicio al incendio, mientras que la división judicial correspondiente también tomó intervención", confirmó.

Los investigadores buscan establecer si se trató de un hecho accidental o intencional. En principio, el rápido accionar de los bomberos evitó que las llamas alcanzaran un mayor desarrollo y que los daños estructurales fueran más graves. La investigación continuará en las próximas horas para esclarecer lo ocurrido.