Sin luz en PAMI Neuquén por un incendio: se quemó un colchón y un joven en situación de calle fue demorado

El fuego se inició en la madrugada en el ingreso del edificio. Las llamas dañaron instalaciones eléctricas y este lunes no hay atención al público.

Un incendio provocado por la quema de un colchón en el ingreso del edificio del PAMI en Neuquén dejó sin suministro eléctrico a la sede y obligó a suspender la atención durante este lunes. Ante este episodio, los vecinos del sector denuncian un crecimiento exponencial de personas en situación de calle que pernoctan en el lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 0:25 de la madrugada de este lunes , cuando una dotación de Bomberos de la Policía de Neuquén fue alertada sobre un incendio en el edificio del PAMI ubicado en el centro de la ciudad.

Según explicó el comisario Juan Molina, de la Dirección de Bomberos Central, en diálogo con LU5 , al llegar al lugar los efectivos constataron que el foco ígneo no se encontraba dentro de las oficinas, sino en el exterior del edificio.

“Anoche a las 0:25 somos alertados sobre un incendio en una oficina del PAMI. Ante tal situación se traslada una dotación al lugar”, indicó el jefe policial al brindar detalles de la intervención.

incendio pami neuquen

De acuerdo con la información oficial, al arribar los bomberos detectaron restos carbonizados de lo que sería un colchón que se encontraba en el sector de ingreso al edificio. “Se constató que el incendio estaba en la parte exterior de la oficina del PAMI, en un hall de ingreso, precisamente donde acceden personas con discapacidad. Allí se visualizan restos carbonosos de lo que sería un colchón”, explicó Molina.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, el colchón ya se había consumido casi por completo, por lo que el trabajo principal se concentró en evitar que el fuego se propagara hacia el interior del edificio. “Prácticamente al momento del arribo ya se había consumido la totalidad del colchón. Por suerte, no se propagó hacia la parte interior del edificio”, señaló.

Sin embargo, el calor generado por el incendio provocó algunos daños materiales. Según detalló el comisario, una ventana de una oficina explotó producto de la radiación calórica, mientras que parte del cableado eléctrico también resultó afectado.

“Producto de la radiación calórica, se afectó parte del cableado de una de las oficinas, pero no hubo mayores daños en ese sector”, precisó.

incendio pami neuquen (1)

Sin atención en la sede

Los daños en la instalación eléctrica generaron inconvenientes en el funcionamiento del edificio durante la mañana de este lunes. Por ese motivo, la sede del organismo nacional no pudo brindar atención al público, lo que afectó a jubilados y afiliados que tenían trámites programados.

El problema se originó principalmente por el daño en el sistema eléctrico, lo que obligó a evaluar las instalaciones antes de poder restablecer el servicio.

Sin embargo, desde la entidad informaron a LM Neuquén que los trámites urgentes fueron trasladados al CAP de Centenario (Paraguay 232).

Sucursal de PAMI en Neuquén Archivo

Identificaron a una persona en el lugar

Durante el operativo posterior al incendio, personal policial comenzó a realizar tareas de relevamiento en la zona y análisis de cámaras de seguridad. En ese marco, los investigadores identificaron a una persona en las inmediaciones del edificio. “Se está haciendo relevamiento por parte de judiciales y cámaras. Se identificó a una persona en las mediaciones y se demoró a una persona”, indicó Molina.

Según confirmó el jefe policial, se trata de un hombre joven que se encuentra en situación de calle y que suele permanecer en ese sector del centro neuquino. “En esta zona suele haber personas en situación de calle”, explicó el comisario.

Las circunstancias en las que se produjo el incendio aún se encuentran bajo investigación y el caso quedó en manos del área judicial.

persona en situación de calle genérica(2)

Una problemática que crece en el centro neuquino

Ante esta situación, los vecinos dijeron que se trata de una situación que se volvió cada vez más visible en el centro de la ciudad: el aumento de personas que viven en la calle y que utilizan veredas, galerías o accesos a edificios para pasar la noche.

Cuando comienzan a bajar las temperaturas, muchos de ellos recurren a fogatas improvisadas o a la quema de colchones, cartones o madera para calefaccionarse, lo que genera riesgos de incendio.

Vecinos y comerciantes de distintos sectores del centro han advertido en reiteradas oportunidades sobre situaciones similares, que además de generar preocupación por la seguridad, provocan daños en espacios públicos o privados.