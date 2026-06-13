Comienza el estacionamiento gratis en los alrededores de la Avenida Mosconi: los detalles

La medida fue avalada por el Municipio de Neuquén. Enterate el horario y qué calles incluye.

Este sábado 13 , los automovilistas en Neuquén podrán estacionar de manera gratuita en varias calles laterales a la Avenida Mosconi . La medida fue dispuesta por la Municipalidad para acompañar a los comerciantes que se encuentran afectados por las obras que se ejecutan sobre uno de los principales corredores de la ciudad.

La liberación del estacionamiento medido alcanzará a las calles Félix San Martín, Lastra, Perticone y Planas , en el tramo comprendido entre Leguizamón y Bahía Blanca . Allí no se cobrará el servicio entre las 8 y las 14 , horario en el que habitualmente funciona el sistema.

Desde el municipio explicaron que la iniciativa surgió a partir de pedidos realizados por comerciantes de la zona , quienes vienen manifestando las dificultades que genera la obra para el acceso de clientes y el normal desarrollo de la actividad comercial.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, señaló que la decisión apunta especialmente a fortalecer las ventas durante los sábados, una jornada que suele concentrar una importante afluencia de vecinos en el sector. "Entendemos que los sábados los vecinos y vecinas cuentan con más tiempo para recorrer este sector comercial de la ciudad", indicó el funcionario.

Avenida Mosconi -Maria Pasqualini (8) Claudio Espinoza

Una medida para acompañar

La liberación del estacionamiento forma parte de una serie de acciones impulsadas por la Municipalidad para mitigar el impacto de la obra sobre los frentistas.

La transformación de la Avenida Mosconi, rebautizada como Gran Avenida, es una de las intervenciones urbanas más importantes que lleva adelante el municipio con financiamiento propio. Según datos oficiales, los trabajos involucran a más de 60 equipos técnicos y alrededor de 1.000 trabajadores de empresas locales.

En paralelo, continúa abierta hasta el 30 de junio la votación popular para definir el nombre definitivo del corredor. La consulta puede realizarse a través del sitio web oficial del municipio y está habilitada para mayores de 16 años.

obra mosconi transito

El operativo para ordenar el tránsito en la Avenida Mosconi

Mientras avanzan las obras, el municipio mantiene un amplio operativo de tránsito para minimizar las complicaciones en la circulación y brindar alternativas a los conductores.

La estrategia combina la presencia permanente de inspectores en distintos puntos del corredor con herramientas tecnológicas que permiten actualizar en tiempo real los cortes, desvíos y habilitaciones de calles.

A través de una integración con la aplicación Waze, el municipio informa constantemente el estado del tránsito y los cambios en la circulación generados por el avance de los trabajos.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que uno de los principales desafíos es administrar el intenso flujo vehicular que atraviesa diariamente el sector. "Uno de los aspectos importantes de la obra de la Gran Avenida es la gestión del tránsito, es decir, administrar un flujo vehicular muy intenso y además segmentado en distintos horarios", sostuvo el funcionario, quien precisó que los picos más altos se registran entre las 7 y las 8 de la mañana y entre las 15 y las 18 horas.

Por ese motivo, las colectoras y los cruces que conectan los sectores norte y sur de la ciudad reciben un monitoreo constante para garantizar una circulación más segura y fluida mientras continúan las obras.