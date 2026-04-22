Polémica en Neuquén: un colegio pidió a los alumnos llevar los útiles en bolsas de nylon

La medida escolar fue comunicada a las familias y apunta a reforzar controles en el ingreso. También habrá cambios en el manejo de las viandas.

En medio de la preocupación por las amenazas de tiroteos registradas en las últimas semanas en escuelas de la provincia, un conocido colegio privado de Neuquén dispuso que sus estudiantes asistan a clases llevando los útiles dentro de bolsas de nylon. La decisión busca reforzar los controles en el ingreso y modificar la dinámica habitual dentro del establecimiento.

La medida fue informada a través de una comunicación oficial enviada a las familias, donde se indica que comenzará a regir desde el jueves 23. Allí se detalla que los alumnos deberán presentarse “con una bolsa de nylon en la que portarán los útiles necesarios para la clase”.

El comunicado fue firmado por el equipo directivo del Instituto Pablo VI junto con la comisión directiva de la Asociación Educacional Pablo VI. Si bien el texto no menciona de manera explícita los episodios recientes, el contexto de amenazas en distintos establecimientos educativos aparece como el principal motivo detrás de la decisión.

En concreto, el uso de bolsas transparentes permitiría una revisión más ágil de los elementos que ingresan al colegio, en un escenario donde las instituciones educativas vienen reforzando medidas preventivas ante situaciones de riesgo.

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Además, la comunicación introduce cambios en relación a las viandas. Según se informó, quienes lleven comida deberán entregarla en el ingreso del establecimiento, debidamente identificada, lo que implica un control adicional en la entrada.

La disposición generó repercusión entre las familias, donde rápidamente comenzó a circular la información. Si bien algunos padres acompañaron la iniciativa en función del contexto actual, otros manifestaron inquietud por el alcance de la medida y la necesidad de contar con mayores precisiones.

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Alerta en un CPEM de Neuquén y medidas de seguridad

Otra situación de alerta se vivió en el CPEM N° 68 luego de que apareciera un mensaje anónimo con una amenaza de tiroteo en el baño de varones. Aunque no se descarta que se trate de una broma de mal gusto, el hecho generó preocupación inmediata en la comunidad educativa.

Las autoridades del establecimiento decidieron actuar con rapidez, activando protocolos de seguridad y tomando medidas preventivas para resguardar a estudiantes y personal docente.

A través de un comunicado oficial dirigido a las familias, el equipo directivo informó las acciones implementadas. En el documento se detalla que, siguiendo la Guía de Orientaciones Socio-Pedagógicas del Consejo Provincial de Educación, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y resguardo.

CPEM 68 Villa La Angostura

Entre las principales medidas adoptadas se encuentran la realización de la denuncia policial correspondiente, la intervención de la Supervisión Escolar y la preservación de los espacios afectados para no interferir en la investigación.

Además, se anunciaron restricciones concretas para los estudiantes. Desde el 22 de abril, los alumnos no pueden ingresar con mochilas y deben llevar los útiles en bolsas transparentes, en línea con medidas similares adoptadas por otras instituciones.

También se dispuso un control más estricto sobre el uso de los sanitarios, que permanecen cerrados durante las clases y solo pueden ser utilizados con autorización de preceptoría.

Desde la institución remarcaron que, más allá de las medidas de seguridad, el abordaje también será pedagógico. En ese sentido, se fortalecerán espacios como los Consejos de Convivencia y las Mesas de Diálogo, promoviendo la participación de los estudiantes en la construcción de estrategias de cuidado.

El comunicado también incluyó un llamado a la corresponsabilidad de las familias, destacando la importancia del acompañamiento y del uso responsable de la información para evitar generar pánico.

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El episodio no solo impactó en el CPEM 68, sino que también encendió alertas en otros establecimientos educativos, donde situaciones similares comenzaron a replicarse, evidenciando la sensibilidad del contexto.

Alarma en todo el país

En las últimas semanas, distintas escuelas del país y de la región fueron escenario de amenazas que obligaron a activar protocolos de seguridad, suspender actividades o evacuar edificios. Este escenario encendió alertas en la comunidad educativa y llevó a revisar mecanismos de prevención.

En ese marco, el pedido del Instituto Pablo VI se suma a una serie de acciones que buscan minimizar riesgos y garantizar condiciones seguras para estudiantes y docentes dentro de los establecimientos.

Hasta el momento, desde la institución no se brindaron declaraciones adicionales sobre la duración de la medida ni sobre posibles ajustes en los protocolos. Tampoco se informó si se trata de una disposición excepcional o si podría sostenerse en el tiempo.

Mientras tanto, la medida comenzará a implementarse en los próximos días y marcará un cambio en la rutina diaria de los alumnos, en un contexto atravesado por la preocupación y la necesidad de reforzar la seguridad en las escuelas.