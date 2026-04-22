Sangriento motín con 5 muertos en Venezuela: preocupación por el argentino Germán Giuliani

En las últimas horas se conocieron detalles sobre lo que ocurrió en la cárcel de Yare. Ya se habían realizado graves denuncias.

En las últimas horas se vivió un violento motín en la cárcel de Yare en Venezuela , lugar donde se encuentra detenido el abogado argentino Germán Giuliani hace 11 meses. Familiares y organizaciones denunciaron las irregulares condiciones que presenta este centro de detención.

El enfrentamiento se habría originado por una pelea interna entre reclusos dentro del penal, considerado de máxima seguridad. Tras el episodio, las autoridades aseguraron que la situación se encuentra "bajo control".

En videos que comenzaron a circular por redes sociales, se podía ver que familiares de los internos se movilizaron hacia la cárcel buscando respuestas, ya que hasta último momento no se conoció la identidad de los fallecidos. "Queremos fe de vida" , fue uno de los gritos que se escuchó allí.

El Ministerio de Servicio Penitenciario informó este martes que cinco reclusos murieron producto del motín en este Centro Penitenciario Región Capital Yare III, en el estado Miranda, a unos 45 kilómetros de Caracas.

Familiares en las inmediaciones de la cárcel de Yare tras el motín

"Las condiciones de reclusión son inhumanas"

A través de un breve comunicado, se conoció que el motín ocurrió en el "establecimiento de máxima seguridad destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales".

En el mismo comunicado, revelaron las identidades de los presos fallecidos. A su vez, indicaron que el Ministerio Público ya inició una investigación para determinar las circunstancias de lo sucedido.

Las condiciones en las cuales se encuentran los detenidos allí son graves. Los familiares "cuentan que los privados de libertan exigen traslados desde Yare III porque las condiciones de reclusión son inhumanas", reveló la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones.

comunicado venezuela motin

La esposa de Germán Giuliani exige su liberación tras el motín

Al conocerse lo ocurrido en Yare, Virginia Rivero, su esposa, difundió un video en el que exige información sobre el estado de su marido y solicita la liberación inmediata.

"En las últimas horas circula información sobre un motín y una masacre en Yare, donde está mi marido. Tras más de 24 horas de silencio, el gobierno confirmó cinco personas fallecidas en ese motín, pero los familiares que están en la puerta de ese centro de detención temen que sean más. En este momento yo no sé nada de mi marido", afirmó Rivero.

"Hoy se cumplen 11 meses de su detención. 11 meses que fue arrancado de su familia. 11 meses que no está en casa. 11 meses que mis hijos están sin su papá. 11 meses que venimos luchando día a día y ya no sabemos qué hacer, a quién pedirle ayuda para que Germán vuelva a casa", sumó en su descargo.

La esposa del argentino Germán Giuliani exige su liberacion tras el motín en la cárcel de Venezuela

"Él es inocente, no un criminal. Él es abogado, ayuda a las personas y no tiene nada que ver con todo lo que se lo acusa", dijo en defensa al abogado argentino. "Les pido que informen de manera transparente lo que está pasando en Yare y que liberen tanto a mi marido como a los otros presos políticos", expresó la mujer.

Y concluyó: "Basta de tanto sufrimiento. Cada hora que pasa es una hora más de angustia para mi familia y una hora más que corre peligro mi marido. "Si por esas casualidades, Ger, pudieras ver este video, quiero que sepas que no estás solo. Toda tu familia está de pie: familia, amigos, tu mamá, tus papás, tus hermanas, todos luchando por tu pronta liberación".