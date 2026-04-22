Así fue el momento en que una avioneta chocó cables de electricidad y cayó en una zona urbana de California

La aeronave cayó en un estacionamiento y el piloto, que fue rescatado por testigos, tuvo que ser internado.

La avioneta, un Cessna 172S Skyhawk SP, había despegado minutos antes desde el aeropuerto Whiteman, en California.

Un hombre sufrió heridas graves luego de que la avioneta que tripulaba chocara con unos cables de electricidad y se estrellara en un estacionamiento de California , en Estados Unidos . Testigos del accidente lograron rescatar al piloto antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Las imágenes del momento muestran a la aeronave volando a baja altura y sin estabilidad, hasta que impacta contra líneas de alta tensión y cae boca abajo en el estacionamiento de una tienda O'Reilly Auto Parts, a pocos metros de vehículos y locales comerciales.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que el aviso ingresó poco después de las 11 y que, al arribar, los paramédicos encontraron al piloto, de aproximadamente 70 años , fuera del avión. La misma fuente precisó que era la única persona a bordo de la avioneta y que fue trasladado en estado crítico a un hospital cercano.

Avioneta EEUU La avioneta cayó boca abajo en un estacionamiento, a pocos metros de vehículos y locales comerciales de California.

Registros de seguimiento aéreo indican que la aeronave, un Cessna 172S Skyhawk SP, había despegado minutos antes desde el aeropuerto Whiteman y permaneció en vuelo menos de 10 minutos. Durante el regreso para aterrizar, perdió el control y terminó impactando contra el tendido eléctrico.

El momento en que la avioneta choca los cables

No solo quedó registrado el impacto, sino también los momentos posteriores donde se ve a un grupo de aproximadamente una docena de personas que se acercaron para asistir al piloto. En las imágenes se observa cómo intentan levantar la estructura de la aeronave para poder liberarlo.

"Estaba girando en la intersección de San Fernando y Van Nuys cuando vi un avión chocar contra un poste justo ahí, en la esquina de Sutter y Van Nuys", dijo Luz María Mejía, testigo del accidente y una de las personas que ayudó a la víctima, en declaraciones a medios locales.

Además, indicó: "Perdió el control y se estrelló contra un O'Reilly's. Al chocar contra el O'Reilly's, todos los cables eléctricos cayeron al suelo y no pudimos pasar porque estaban debajo de nuestras ruedas”.

“Fue entonces cuando fuimos caminando hasta el O'Reilly's y mi hermano y otras diez personas nos ayudaron a levantar el avión. Cuando lo levantamos, sacaron al conductor", expresó.

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Officials said a 72-year-old man piloting the aircraft was rushed to hospital in critical condition after bystanders pulled him from… pic.twitter.com/qImtjGCKur — upuknews (@upuknews1) April 22, 2026

Otra testigo, Luz De La Cruz, describió las condiciones en el lugar tras la caída. “Se estaba derramando tanta gasolina que no sabíamos si los cables eléctricos iban a provocar chispas y, ya sabes, un incendio”, describió. Y añadió: “Creo que lo único que todos pensábamos era en sacar a este hombre de allí”.

Las consecuencias del accidente y la investigación

El impacto contra el tendido eléctrico provocó la caída de cables de alta tensión y cortes de energía en la zona. Por motivos de seguridad, las autoridades evacuaron viviendas y comercios cercanos mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.

La policía acordonó el estacionamiento donde quedó la aeronave y confirmó que no hubo otros heridos ni vehículos afectados.

Fotografías difundidas por medios locales muestran el avión volcado, con la parte frontal destruida, a pocos metros de autos estacionados.

La Administración Federal de Aviación (FAA) inició una investigación para determinar las causas del accidente. Registros federales indican que el avión está registrado a nombre de Vista Aviation Inc., empresa vinculada a operaciones en el aeropuerto Whiteman. Según una coalición que representa a la terminal aérea, la aeronave estaba siendo alquilada por el piloto.

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ACCIDENTE DE AVIONETA EN ESTACIONAMIENTO DE PACOIMA



¡PILOTO DE 70 AÑOS ARRASTRADO TRAS VOLCADURA DRAMÁTICA!



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Hoy lunes 20 de abril de 2026 alrededor de las 11 de la mañana una Cessna 172 se estrelló en el estacionamiento de una… pic.twitter.com/lrZLyzrkRE — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) April 20, 2026

Tras el accidente, residentes de la zona reiteraron reclamos por la seguridad en relación con el aeropuerto. Por caso, la concejala Mónica Rodríguez afirmó que el “aeropuerto, propiedad del condado de Los Ángeles, está mal gestionado y sigue representando una grave amenaza para la salud y la seguridad de la comunidad de Pacoima”. También sostuvo que impulsa su cierre desde 2020 debido a antecedentes de incidentes en el área.

Vecinos del sector manifestaron preocupación por la reiteración de estos hechos. “Ha habido muchos aviones estrellándose aquí. Sentimos que un avión podría estrellarse contra nuestra casa”, dijo uno de ellos.