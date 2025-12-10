Una avioneta se estrelló sobre un auto en una autopista en la que aterrizó de emergencia

El piloto reportó fallas en el motor antes del incidente que terminó con la conductora del vehículo hospitalizada y los dos tripulantes de la aeronave ilesos.

La avioneta causó serios daños en el auto que circulaba en la Interestatal 95, en el estado de Florida.

Una avioneta se estrelló sobre un auto en los carriles centrales de una autopista de Estados Unidos , donde intentaba realizar un aterrizaje de emergencia tras presentar una falla mecánica, según reportó su piloto.

El incidente ocurrió en la Interestatal 95, en la ciudad de Cocoa, en el estado de Florida , hacia las 17.45 del lunes, cuando la aeronave descendió abruptamente y golpeó a un Toyota Camry que circulaba por el lugar. La colisión, en específico, ocurrió cerca del marcador de milla 201 y provocó interrupciones en el tránsito en los carriles sur de la autopista.

Los registros oficiales indican que la aeronave era un Beechcraft 55 multimotor perteneciente a Tailwinds Flying LLC, con base en Merritt Island.

En las imágenes captadas por la cámara ubicada en el tablero de un auto que circulaba detrás del vehículo accidentado, se observa cómo la aeronave golpea al auto que transitaba por la autopista, provocándoles serios daños.

Luego, también se ve cómo personal de emergencia asistió a la conductora del Toyota. En uno de los videos, un rescatista expresó: "Dios es bueno", mientras ayudaban a la mujer a salir del coche.

Un herido tras un aterrizaje de emergencia de una avioneta en una carretera y su choque contra un vehículo.



La avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en una carretera de Florida tras perder potencia en ambos motores.

La aeronave llevaba dos personas a bordo: un…



— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 9, 2025

Por su parte, la mujer de 57 años, visiblemente alterada por la situación, comentó: "¿Sabes cuánto amaba mi auto?". Luego, preguntó: "¿Soy el único a la que le han dado?".

Según medios locales, fue trasladada al Hospital Viera con lesiones leves, mientras que los dos tripulantes de la aeronave, dos hombres de 27 años, uno de Orlando y otro de Temple Terrace, resultaron ilesos.

El testimonio de los testigos del accidente

La secuencia previa al choque quedó registrada en la cámara instalada en el auto de Jim Coffey, quien viajaba con su hijo Peter hacia West Melbourne tras regresar de un viaje.

Ambos observaban el tránsito cuando la avioneta pasó sobre su vehículo y continuó su trayectoria hasta impactar contra el Toyota. "Acabamos de ver este avión caer del cielo", señaló Coffey en declaraciones a Spectrum News, donde manifestó que estuvieron a segundos de ser alcanzados.

Avioneta USa 5 Según medios locales, el piloto de la avioneta reportó dificultades en el motor instantes antes del aterrizaje forzoso.

Peter Coffey, por su parte, describió que vio la aeronave dirigirse hacia la autopista y deseó que lograra desviarse antes del contacto con tierra. “Pensé que tal vez se desviaría y no chocaría con el coche, pero ¡zas!, la rueda golpeó justo en la parte trasera del coche”, recordó.

Investigan qué le sucedió a la avioneta

Según medios locales, el piloto había reportado dificultades en el motor instantes antes del descenso forzoso. En base a esta presunción, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) iniciará una investigación, mientras que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte difundirá un informe preliminar dentro de los próximos 30 días, según lo establecido en estos casos.

La Patrulla de Carreteras de Florida detalló que la vía fue completamente liberada poco antes de las 21.00, tras concluir las tareas de remoción y verificación de seguridad.

Durante las horas posteriores al incidente se procedió a retirar tanto el avión como el vehículo involucrado, además de realizar mediciones técnicas sobre el área del impacto.