Quini 6: mirá los resultados de este domingo 19 de abril

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 4.600 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 de este domingo 19 de abril, en su edición 3366, puso en juego un pozo millonario de más de 4.600 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 842 millones de pesos . Salieron los números 33, 35, 05, 32, 38 y 06. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 842 millones de pesos . Salieron los números 41, 40, 27, 04, 16 y 10 . En esta modalidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.400 millones de pesos y salieron los números 02, 07, 29, 38, 45 y 16. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 377 millones de pesos, los números favorecidos fueron 12, 30, 26, 07, 11 y 36. Hubo 1 ganador, con seis aciertos, que se llevó el pozo completo. El billete ganador se jugó en Río Cuarto, Córdoba.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 4.900 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Quini 6.

Mirá los resultados del miércoles

El Quini 6 de este miércoles 15 de abril, en su edición 3365, puso en juego un pozo millonario de más de 5.600 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.403 millones de pesos. Salieron los números 24, 09, 35, 07, 06 y 04. En esta oportunidad, hubo un ganador con seis aciertos. Se lleva el premio un apostador de la provincia de Santa Fe.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 820 millones de pesos. Salieron los números 16, 34, 01, 35, 41 y 05. En esta modalidad, no hubo ganadores con seis aciertos. Quedó el pozo vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.942 millones de pesos y salieron los números 38, 27, 37, 30, 35 y 26. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 288 millones de pesos, los números favorecidos fueron 43, 44, 10, 42, 00 y 19. Hubo 12 ganadores, con cinco aciertos, que se llevan más de $24 millones. Entre los ganadores de diferentes provincias, hay uno de Neuquén.