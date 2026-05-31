Quini 6: mirá los resultados de este domingo 31 de mayo de 2026

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 2.800 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 , en su edición 3378, que puso en juego un pozo millonario de más de 2.800 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 858 millones de pesos . Salieron los números 27, 42, 30, 16, 26 y 32. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 858 millones de pesos . Salieron los números 14, 22, 23, 32, 02 y 24. En esta modalidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 600 millones de pesos y salieron los números 09, 01, 43, 06, 21 y 00. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 386 millones de pesos, los números favorecidos fueron 22, 37, 34, 43, 44 y 23. Hubo 5 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $77 millones cada uno. Todos los ganadores pertenecen a la provincia de Buenos Aires.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 3.800 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Sorteo del Quini 6

Mirá los resultados del miércoles

El Quini 6, en su edición 3377, que puso en juego un pozo millonario de más de 9.000 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 828 millones de pesos. Salieron los números 07, 45, 08, 04, 40 y 00 En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 828 millones de pesos. Salieron los números 23, 13, 33, 08, 45 y 09. En esta modalidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 600 millones de pesos y salieron los números 09, 03, 15, 06, 28 y 43. En esta oportunidad hubo un ganador con seis aciertos. Se lo llevó un apostador de Entre Ríos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 278 millones de pesos, los números favorecidos fueron 27, 26, 14, 37, 30 y 23. Hubo 14 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $19 millones cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 2.800 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.