Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 3 de junio de 2026

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 3.800 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Hay miércoles que huelen a billete desde temprano, y este es uno de ellos. El Quini 6 llega este miércoles por la noche cargado con un superpozo de 3.800 millones de pesos , una cifra que alcanza para cambiar vidas —y que convirtió a cada boleto en una pequeña dosis de esperanza. El acumulado creció sorteo a sorteo sin que nadie se llevara el premio mayor, y hoy la presión del pozo llega a su punto máximo.

Los $3.800 millones no son un pozo único, sino la suma de cinco modalidades de juego que se sortean en paralelo.

La Lotería de Santa Fe detalló la distribución: el Tradicional Primer Sorteo y La Segunda encabezan el reparto con $1.115 millones cada uno, seguidos por la Revancha con $980 millones. El Siempre Sale garantiza una base de $390 millones, mientras que el Extra completa el cuadro con $200 millones en juego.

Los números se sortean desde las 21:15 horas y la pregunta es siempre la misma: ¿será hoy?

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Mirá los resultados del último sorteo de Quini 6

El Quini 6, en su edición 3378, que puso en juego un pozo millonario de más de 2.800 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 858 millones de pesos. Salieron los números 27, 42, 30, 16, 26 y 32. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 858 millones de pesos. Salieron los números 14, 22, 23, 32, 02 y 24. En esta modalidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 600 millones de pesos y salieron los números 09, 01, 43, 06, 21 y 00. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 386 millones de pesos, los números favorecidos fueron 22, 37, 34, 43, 44 y 23. Hubo 5 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $77 millones cada uno. Todos los ganadores pertenecen a la provincia de Buenos Aires.