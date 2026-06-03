Los argentinos compraron U$S2.875 millones en abril, mientras Caputo pide volcarlos al mercado

El titular del Palacio de Hacienda confirmó que va a modificar la ley de Inocencia Fiscal.

Mientras el Gobierno Nacional procura que las personas saquen del colchón sus dólares y los usen para invertir en actividades económicas, la realidad es que los argentinos siguen ahorrando en esa divisa. En abril compraron U$S2.875 millones , según datos del Banco Central.

La compra de billetes de parte del público crece desde enero, mes a mes. En abril, por caso, la cifra adquirida equivale al superávit comercial en mercancías.

El dato indica que el público todavía ve en el dólar un refugio de valor aunque el precio del mismo esté corriendo por debajo de la inflación y genere el efecto de "inflación en dólares".

"La compra de billetes y divisas sin fines específicos por parte de las personas humanas alcanzó los u$s2.875 millones y viene creciendo desde enero. Demandó prácticamente el total de superávit comercial de mercancías", dijo la consultora LCG.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el gobierno está a punto de mandar al Congreso una reforma de la Ley de Inocencia Fiscal para blindar el blanqueo de dólares que puedan hacer las personas que tienen billetes fuera del sistema.

dolares policia federal

Según indica el ultimo reporte sobre posición de inversión extranjera del INDEC, los argentinos tiene fuera del sistema unos U$S 255.000 millones.

Hace dos semanas Caputo recibió a un grupo de contadores referentes en redes sociales a quienes consultó sobre las reformas que habría que introducir a la Inocencia Fiscal para que la gente pueda "blanquear" sin temor a ser revisada por ARCA.

El plazo para que las personas presenten la Declaración Jurada del .Impuesto a las Ganancias vencerá el 27 de julio, de manera que la reforma se tiene que hacer contrarreloj.

Los contadores hicieron algunas propuestas:

Eliminar los topes cuantitativos de acceso

El régimen vigente excluye a quienes superan ciertos parámetros de ingresos y patrimonio. En la práctica, contribuyentes con ingresos superiores a $1.000 millones quedaban afuera por situaciones que no reflejan la real capacidad contributiva, como ingresos por operaciones de trading, transmisiones de inmuebles por herencia, entre otros casos.

Según ha trascendido, el proyecto eliminaría ambos parámetros, dejando como única barrera de acceso la clasificación como gran contribuyente nacional. Se trata de una corrección necesaria y positiva.

Fijar un umbral mínimo en pesos para la discrepancia significativa

La definición actual de discrepancia significativa opera con un porcentaje del 15% o más, sobre la variación del impuesto, del saldo a favor y de los quebrantos, sin un piso en valores absolutos.

El resultado es que diferencias de un peso pueden configurar una discrepancia, con la consecuente pérdida de la presunción de exactitud, el efecto liberatorio del pago y, en consecuencia, del efecto tapón. Casos como impuesto cero, porque las deducciones personales superaban la ganancia neta, con cualquier ajuste menor quedan automáticamente en situación de discrepancia.

El proyecto debería mantener el porcentaje del 15%, pero incorporar un umbral mínimo en pesos, cercano a los $500.000, de modo que solo se configure discrepancia cuando se superen ambos parámetros en forma simultánea.

Permitir el allanamiento previo a la notificación de la determinación de oficio

Según ha trascendido, el proyecto incorporaría la posibilidad de que el contribuyente se allane a la pretensión fiscal antes de la notificación de la determinación de oficio, presentando la declaración jurada rectificativa y regularizando el impuesto sin perder los beneficios del régimen. Esta modificación es relevante porque ampara situaciones de error o ajuste menor que no implican conducta evasiva.

También otorga permanencia y previsibilidad, ya que el actual mecanismo de regularización espontánea depende de políticas de administración tributaria que pueden variar con cada gobierno. El proyecto también debería contemplar qué ocurre cuando lo impugnado son retenciones, supuesto que no debería transitar el proceso determinativo de oficio.

Extender la protección a otros tributos

El régimen contagia la presunción de exactitud de Ganancias al IVA, pero deja afuera otros impuestos que pueden afectar a los contribuyentes adheridos. El proyecto debería extender explícitamente la cobertura a Bienes Personales, Impuestos Internos e Impuesto a las Salidas No Documentadas.

Bienes Personales es, tal vez, el de mayor impacto práctico, ya que quien utiliza ahorros no declarados para adquirir bienes queda expuesto a un reclamo si el régimen no lo ampara.