Se conoció el resultado de la autopsia al Indio Solari: ¿De qué murió?

Pasadas las 18.30 de este viernes, se dio a conocer el resultado del informe preliminar de la autopsia que le practicaron al cuerpo de Carlos Alberto Indio Solari . De acuerdo a fuentes judiciales, el cantante falleció como consecuencia de un Accidente Cerebro Vascular ( ACV) no traumático.

Según confirmaron a TN, Solari cayó sobre la pileta, donde realizaba los ejercicios dirarios, pero los forenses no hallaron agua en sus pulmones. Adelantaron que los estudios complementarios estarían dentro de los próximos 15 a 20 días.

La autopsia sobre el cuerpo del mítico canatante argentino se inició pasadas las 15.45 y fue realizada por un equipo forense para determinar el motivo del fallecimiento, en el marco de la causa iniciada por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2 .

El desenlace ocurrió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, donde residía el músico. Sobre el lugar del hallazgo del cuerpo circulan varias versiones, por un lado, que fue encontrado "en cercanías de la pileta" climatizada que tiene la vivienda. E incluso que se habría golpeado al descompensarse. Mientras que otra versión sería la de que se había caído en su interior, de ahí que se remarca que no se habría encontrado agua en los pulmones de la víctima.

Antecedentes de salud

Hace 10 años, el Indio sorprendió a las 150.000 personas que lo había ido a ver a un show en Tandil al contar que padecía Parkinson, una enfermedad neurodegenerativo crónica.

“Anda circulando una versión de que estoy enfermo, y es verdad. Mr. Parkinson me está pisando los talones. Pero acá estamos”, dijo permitiéndose jugar con el asunto. En febrero de este año habría tenido una afectación, que desde su entorno aclararon que se trataba de una lipotimia.

Con su muerte, las redes sociales y medios de comunicación se inundaron de mensajes de despedida y sentidos homenajes a uno de los mayores íconos del rock nacional.

El ex Redondos retornó ayer a su casa de Parque Leloir. El ex Redondos retornó ayer a su casa de Parque Leloir.

Además, los profesionales de la sallud no descartan futuros estudios complementarios con el fin de brindar detalles más certeros.

Despedida del Indio Solari

La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción en todo el país y abrió un intenso debate sobre cómo será la despedida pública del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Mientras la familia prepara una ceremonia íntima, el Gobierno nacional evalúa distintos espacios para permitir que miles de seguidores puedan darle el último adiós.

Según trascendió desde la Casa Rosada, uno de los principales desafíos es encontrar un lugar que reúna las condiciones de seguridad e infraestructura necesarias para una convocatoria que se prevé multitudinaria. Entre las alternativas en análisis figura el predio de Tecnópolis, aunque todavía no existe una definición oficial.

Desde el Gobierno reconocieron que existe preocupación por la magnitud de la movilización que podría generarse desde distintos puntos del país. Incluso, funcionarios provinciales se comunicaron con la Nación para consultar sobre los operativos previstos ante la posible llegada de cientos de colectivos a la Ciudad de Buenos Aires.

Por lo pronto, descartaron que se pudiera llevar a cabo en el Congreso de la Nación, en una nota enviada a los legisladores que postularon el lugar, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem lo descartó porque "la realización de un velatorio público de esta magnitud en el Congreso de la Nación no resultaría la alternativa más conveniente desde el punto de vista operativo y de seguridad”

Además, agregó que "por la dimensión artística y cultural de la figura de Carlos Alberto Solari, la forma más respetuosa de acompañar a su familia en circunstancias de esta naturaleza consiste en hacerlo con el debido respeto a su intimidad y a las decisiones que libremente adopten respecto de las características, modalidad y lugar de realización de cualquier ceremonia de despedida”.

FUENTE: Con información de NA y La Nación