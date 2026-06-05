Murió El Indio Solari: conmoción y homenajes en las redes sociales

Tenía 77 años. Alcanzó una dimensión mítica como líder y principal compositor de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Carlos Alberto “El Indio” Solari , uno de los referentes del rock en Argentina, murió este viernes a los 77 años, a causa del mal de Parkinson que padecía desde hace 10 años aproximadamente.

Solari fue reconocido como una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock argentino que alcanzó una dimensión mítica como líder y principal compositor de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un fenómeno cultural que se convirtió en un símbolo de independencia artística y convocatoria popular en la década de los ’70.

Tras la disolución de la banda en 2001, el músico se desempeñó como solista y mantuvo una convocatoria multitudinaria en cada presentación junto a “Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado”.

En las redes sociales hubo repercusiones y conmoción de fanáticos, músicos y distintos referentes políticos y sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jintom_ok/status/2062884341210923303&partner=&hide_thread=false No sé ni qué decir. Naci con Los Redondos separados, nunca tuve la suerte de verlo en vivo, y aún así las letras de este tipo me acompañaron toda mi vida. Carlos Alberto Solari. El Indio. El Mister. No habrá jamás otro igual. QEPD. Y gracias por todo pic.twitter.com/z0zyIcDypc — Tomas Jinkis (@jintom_ok) June 5, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OlgaMosser/status/2062884332708999584&partner=&hide_thread=false Murió el Indio Solari. Esta vez no se cumple ese dicho que la gente buena se muere antes. Encima el otro día la Universidad de Buenos Aires le dio el premio Honoris Causa. Bueh… — Olga (@OlgaMosser) June 5, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/valencasti4/status/2062884232679043362&partner=&hide_thread=false Un tipo de la contracultura que nunca vendió su culo, hizo de su vida arte y que cambió la forma de ver la de los demás. Todo eso fue el Indio Solari, te llevo en mi desde q tengo memoria y asi va a ser siempre, con banderas en mi corazón. pic.twitter.com/y7ubXoBWHG — valentina (@valencasti4) June 5, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hernan_bell/status/2062884228304441535&partner=&hide_thread=false El rock naacional de luto. Se fue y nos deja no solo la música, nos deja una comunidad, una cultura, una misa.



Mi único héroe en este lío . Adiós Carlos Alberto Indio Solari. Gracias por todo. Gracias por siempre. pic.twitter.com/lsdLzJHYD0 — Hernán Bell (@hernan_bell) June 5, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Julio_Alak/status/2062884250727186600&partner=&hide_thread=false Despedimos con profundo dolor al Indio Solari, una figura inmensa de nuestra cultura popular y del rock nacional.



Su historia está profundamente ligada a La Plata, ciudad donde creció, se formó y comenzó a forjar, junto a Los Redonditos de Ricota, una obra que marcó a… pic.twitter.com/fgDOatGcG5 — Julio Alak (@Julio_Alak) June 5, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alvarezzdaiana1/status/2062884191352553784&partner=&hide_thread=false un artista que transcendió escenarios y generaciones. El más grande del rock nacional. QPD Indio Solari — (@alvarezzdaiana1) June 5, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/edgeofsirens/status/2062884116022833427&partner=&hide_thread=false El Indio Solari abarcó literalmente toda mi adolescencia, recuerdo patente tardes en familia escuchándolo mientras tomabamos mates, a mi mamá cantando sus canciones en las mañanas, mis amigos con remeras de Los Redondos. Se fue, pero se inmortalizó en toda Argentina. — Bonnie, ♥ (@edgeofsirens) June 5, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/desdelabelgrano/status/2062884047009804716&partner=&hide_thread=false Con el rostro gustoso

Sin máscara que tape el mohín de tu desdén

Con los puños en alto, deseando al final

Hacer la revolución con una canción de amor



Por siempre y para siempre, Indio Solari pic.twitter.com/RAHtq8rlIK — Belgrano Alta (@desdelabelgrano) June 5, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/katalio_/status/2062883991045247046&partner=&hide_thread=false El Indio Solari fue una terrible leyenda. Un ícono popular que movilizó a millones de personas. Está al nivel de grandes como Perón, Evita, Maradona... Un artista del carajo y una persona fascinante. Poeta, músico, político y argentino pic.twitter.com/VvH12MZuin — Le tengo bronca a Conan Milei (@katalio_) June 5, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloTodero/status/2062883921566531804&partner=&hide_thread=false Se va una figura irrepetible de la cultura argentina!

Queda una obra que seguirá acompañando a generaciones enteras y su forma única de entender la cultura popular!



Indio Solari 1949-2026 pic.twitter.com/DeoIio7bmM — Pablo Todero (@PabloTodero) June 5, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marielfmoreno1/status/2062883800766394705&partner=&hide_thread=false Hasta siempre Indio Solari, tu música quedará en esa marea de almas jóvenes que construyeron ese ritual generación tras generación.

¡Gracias por acompañar nuestros mejores años de gobierno popular en Argentina! pic.twitter.com/w4IyxzUpxW — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) June 5, 2026