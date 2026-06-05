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Murió El Indio Solari: conmoción y homenajes en las redes sociales

Tenía 77 años. Alcanzó una dimensión mítica como líder y principal compositor de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Murió El Indio Solari: conmoción y homenajes en las redes sociales

Murió El Indio Solari: conmoción y homenajes en las redes sociales

Carlos Alberto “El Indio” Solari, uno de los referentes del rock en Argentina, murió este viernes a los 77 años, a causa del mal de Parkinson que padecía desde hace 10 años aproximadamente.

Solari fue reconocido como una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock argentino que alcanzó una dimensión mítica como líder y principal compositor de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un fenómeno cultural que se convirtió en un símbolo de independencia artística y convocatoria popular en la década de los ’70.

Tras la disolución de la banda en 2001, el músico se desempeñó como solista y mantuvo una convocatoria multitudinaria en cada presentación junto a “Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado”.

En las redes sociales hubo repercusiones y conmoción de fanáticos, músicos y distintos referentes políticos y sociales.

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