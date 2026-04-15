Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 15 de abril

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 5.600 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras aguardamos los resultados de este miércoles 15 de abril, recordamos que el Quini 6 del último domingo, en su edición 3364, puso en juego un pozo millonario de más de 6.600 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.200 millones de pesos . Salieron los números 01, 14, 41, 33, 38 y 44. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.200 millones de pesos . Salieron los números 03, 08, 18, 32, 42 y 17 . En esta modalidad, hubo tres ganadores con seis aciertos. Los billetes ganadores se jugaron: uno en Corrientes y dos en Santa Fe.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.600 millones de pesos y salieron los números 22, 13, 41, 19, 25 y 40. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 382 millones de pesos, los números favorecidos fueron 26, 08, 36, 14, 22 y 05. Hubo 119 ganadores, con cinco aciertos, que se llevan más de $3 millones. Entre los ganadores de diferentes provincias, tres de Neuquén y dos de Río Negro.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 5.600 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.