Incidentes con la Policía en la misa ricotera del Obelisco: hay 8 detenidos

Corridas y gases en la Plaza de la República donde se encontraban familias y jóvenes que fueron a realizar un banderazo. Aseguraron que dos efectivos resultaron lesionados.

El banderazo para despedir a Carlos Alberto “El Indio” Solari , que reunió cerca de medio centenar de seguidores en la zona del Obelisco , terminó mal en la noche de este sábado. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a retirar a la fuerza a vendedores ambulantes de la Plaza de la República y todo se desbordó por algunos minutos.

Comenzaron las corridas, los botellazos y los gases lacrimógenos mientras crecía la indignación entre las familias y los jóvenes que estaban reunidos, cantando canciones de Los Redondos y que entendían el avance de la fuerza policial.

Un comunicado del sistema de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires daba cuenta que “a partir de las 17 se detectó el ingreso de vendedores con heladeras cargadas de bebidas alcohólicas”.

Según el parte oficial al que accedió TN, “la mercadería fue secuestrada por personal policial y durante el procedimiento un grupo de personas arrojó piedras y botellas contra los efectivos. Como consecuencia dos policías resultaron lesionados y 8 personas fueron detenidas”.

INDIO SOLARI- INCIDENTES-1 Captura TN

El mismo comunicado remarcaba que el gobierno de “la ciudad no va permitir la venta ilegal ni hechos de violencia que alteren la vía pública”.

Una testigo comentó a TN que "estaba todo tranquilo, la policía vino, le sacaron una birra a una chica y le golpearon y ahí comenzó todo. Después, fueron contra los vendedores ambulantes”.

La gente pretendía volver a la Plaza de la República, pero las fuerzas de seguridad la cercaron para impedirlo. Minutos depués se normalizó la situación.

También comenzó la vigilia en Villa Domínico

A unos kilómetros, miles de personas se apostaron desde más temprano en las inmediaciones del Polideportivo José María Gatica en Villa Domínico, partido de Avellaneda, donde este domingo a partir de las 11 se llevará a cabo el velatorio del Indio Solari.

De acuerdo al comunicado de la familia, la despedida se realizará "hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós". Continuaron que "su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo".