Cómo será el ingreso a la capilla ardiente para despedir al Indio Solari: esperan gente de todo el país

"Hay que tener en cuenta que esto va a colapsar", dijo el ministro de Seguridad. La provincia de Buenos Aires está a cargo de la organización, piden respeto y paciencia.

Una gran multitud se espera en la despedida de Carlos Alberto “El Indio” Solari” , ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que tendrá lugar este domingo 7 de junio a partir de las 11, en el Polideportivo Municipal “José María Gatica” de Villa Domínico, partido de Avellaneda.

Tras la repentina muerte del mítico cantante el viernes último, la familia confirmó que los fanáticos podrán darle un último adiós en tierras bonaerenses. Para ello se prepara un enorme operativo de seguridad, con más de 1.500 policías de la provincia y postas sanitarias ante un evento multitudinario del que llegarán a despedirlo de todas partes del país.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso , dijo que se trata de un “desafío muy importante” dado que están organizando “nada menos que el homenaje, la despedida a un artista popular muy querido por muchos argentinos".

Ante los micrófonos de TN, el ministro sostuvo que gente de todo el país está viajando para despedir al exlíder de Los Redondos y que el gobierno de la provincia, junto con la Municipalidad de Avellaneda, acompaña a la familia en la organización de este homenaje.

Alonso solicitó a los asistentes que se lleve adelante “en un clima de respeto, en un clima de convivencia, de paciencia y “como decía el Indio de cuidado de uno mismo y de los otros”.

image

Ingreso a la capilla ardiente

El titular de la cartera de SeguridadAunque no pudo arriesgar un número exacto de asistentes, anticipó que será mucha gente, al recordar que el último recital del artista congregó a más de 400.000 personas". Dijo que a su último recital concurrieron más de 400 000 personas. Y agregó: “Esto no es un recital, es una es una despedida, es un homenaje. Calculamos que va a venir mucha gente, estamos preparados”.

image

Podrán acercarse a la capilla ardiente o bien disfrutar de sus canciones en un parque de 680m por 280m. Alonso sostuvo que será un "acontecimiento extraordinario" que comenzó con el fallecimiento del artista y que hasta el momento no ha habido incidentes en las jornadas realizadas en las plazas de la provincia.

Hizo un llamado a los "ricoteros" a ser respetuosos con Avellaneda a ser paciente a la hora de hacer la fila. Del operativo de seguridad formarán parte bomberos, defensa civil y promotores de salud, con puestos sanitarios y de rehidratación.

El funcionario anticipó: "Creo que vamos a vivir una una linda fiesta. Por supuesto que tomamos medidas para garantizar la seguridad, que son las mínimas que tenemos que tomar. Hay que tener en cuenta que muy probablemente todo esto va a colapsar por la cantidad de gente que va a estar. Tenemos una dotación de policías importante para las diversos momentos que vamos a transcurrir en estos días. Tenemos que poder rotar al personal porque es muy desgastante".

indio solari

Dijo que los próximos dos días serán lluviosos. Y sobre el ingreso indicó que la gente debe hacerlo por la avenida Mitre, a unas cinco cuadras de Parque de Domínico, desde el norte hacia el sur. Habrá varias cuadras cortadas. Recomendó respetar la fila para la capilla ardiente la que "deberá hacerse con paciencia y continuidad, siguiendo las indicaciones de los orientadores".

En cuanto al transporte, las autopistas estarán habilitadas normalmente, con personal de seguridad vial atento al tránsito. El peaje de la autopista Buenos Aires - La Plata estará liberado de 6 a 20 para la despedida a un grande de la cultura argentina, que comenzará a partir de las 11 de la mañana.