El último adiós al Indio Solari: se definió donde será la despedida pública este domingo

Miles de fanáticos de todo el país se preparan para rendir homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La despedida pública de Indio Solari ya tiene lugar y fecha confirmados. El último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se realizará este domingo en el Polideportivo Municipal “José María Gatica”, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda.

Miles de seguidores provenientes de distintos puntos del país se preparan para acercarse al microestadio situado sobre la avenida Mitre al 5000 para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

La elección del Polideportivo José María Gatica no fue casual. El predio presenta ventajas logísticas clave para un evento que podría convocar a una multitud. Entre ellas, se destaca su cercanía con la estación Domínico de la Línea Roca, una de las más utilizadas del sur del conurbano bonaerense y con conexión directa desde la estación Constitución.

Además, el acceso vehicular resulta más sencillo que en otros sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires gracias a la proximidad de la avenida Mitre, una de las principales arterias que atraviesan Avellaneda y que facilitará tanto la llegada de los asistentes como los operativos de seguridad previstos para la jornada.

image

Un lugar preparado para una convocatoria masiva

Otro de los aspectos que habría sido considerado por la familia del artista es la disponibilidad de amplios espacios abiertos en los alrededores del complejo. La zona cuenta con sectores verdes y áreas de gran capacidad que podrían absorber una concurrencia masiva de seguidores, muchos de ellos habituados a las largas esperas y encuentros espontáneos que caracterizaron históricamente a los llamados rituales ricoteros.

La amplitud del predio también permitirá una mejor organización de los ingresos, las filas y los homenajes que seguramente surgirán de manera espontánea durante la despedida.

Embed

El vínculo del Indio Solari con Avellaneda

La elección de Avellaneda también tiene una fuerte carga simbólica para los seguidores de la banda. La ciudad ocupa un lugar destacado en la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota por los recordados recitales realizados en el Estadio Presidente Perón, conocido popularmente como el Cilindro de Racing.

Para miles de fanáticos, Avellaneda forma parte del mapa emocional del universo ricotero. Allí quedaron grabadas algunas de las presentaciones más convocantes de la banda, junto a noches que se transformaron en hitos del rock nacional y consolidaron una identidad cultural que trascendió generaciones.

Racing Indio Solari

Resultados de la autopsia: ¿De qué murió el Indio Solari?

Pasadas las 18.30 de este viernes, se dio a conocer el resultado del informe preliminar de la autopsia que le practicaron al cuerpo de Carlos Alberto Indio Solari. De acuerdo a fuentes judiciales, el cantante falleció como consecuencia de un Accidente Cerebro Vascular (ACV) no traumático.

Según confirmaron a TN, Solari cayó sobre la pileta, donde realizaba los ejercicios dirarios, pero los forenses no hallaron agua en sus pulmones. Adelantaron que los estudios complementarios estarían dentro de los próximos 15 a 20 días.

Casa del Indio Solari Infobae

La autopsia sobre el cuerpo del mítico canatante argentino se inició pasadas las 15.45 y fue realizada por un equipo forense para determinar el motivo del fallecimiento, en el marco de la causa iniciada por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2.

El desenlace ocurrió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, donde residía el músico. Sobre el lugar del hallazgo del cuerpo circulan varias versiones, por un lado, que fue encontrado "en cercanías de la pileta" climatizada que tiene la vivienda. E incluso que se habría golpeado al descompensarse. Mientras que otra versión sería la de que se había caído en su interior, de ahí que se remarca que no se habría encontrado agua en los pulmones de la víctima.