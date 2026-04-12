Quini 6: mirá los resultados de este domingo 12 de abril

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 6.600 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 de este domingo 12 de abril, en su edición 3364, que puso en juego un pozo millonario de más de 6.600 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.200 millones de pesos . Salieron los números 01, 14, 41, 33, 38 y 44. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.200 millones de pesos . Salieron los números 03, 08, 18, 32, 42 y 17 . En esta modalidad, hubo tres ganadores con seis aciertos. Los billetes ganadores se jugaron: uno en Corrientes y dos en Santa Fe.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.600 millones de pesos y salieron los números 22, 13, 41, 19, 25 y 40. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 382 millones de pesos, los números favorecidos fueron 26, 08, 36, 14, 22 y 05. Hubo 119 ganadores, con cinco aciertos, que se llevan más de $3 millones. Entre los ganadores de diferentes provincias, tres de Neuquén y dos de Río Negro.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 5.600 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Quini 6.

Mirá los resultados del miércoles

El Quini 6 de este miércoles 8 de abril, en su edición 3363, que puso en juego un pozo millonario de más de 5.500 millones de pesos con más de 1.365.000 apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.860 millones de pesos. Salieron los números 01, 44, 16, 34, 32 y 31. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.928 millones de pesos. Salieron los números 33, 31, 15, 45, 34 y 03. En esta modalidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.136 millones de pesos y salieron los números 31, 24, 36, 12, 40 y 18. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 293 millones de pesos, los números favorecidos fueron 08, 32, 12, 23, 00 y 36. Hubo 66 ganadores, con cinco aciertos que se llevan $4.445.707, 09. Entre los ganadores de diferentes provincias, uno es de Neuquén.