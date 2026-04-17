Guerra sin fin entre Vero Lozano y Wanda Nara: cuáles son los motivos

La guerra entre Vero Lozano y Wanda Nara , dos nombres de peso en la pantalla de Telefe , volvió a recrudecer con debido a que hay dos formatos en juego que ambas quieren ser conductoras. La disputa es clara: cada una con sus proyectos, quiere estar en el prime time del fuerte canal de la televisión argentina.

Lozano estará esta temporada al frente del ciclo Bake Off, que anteriormente conducía Wanda, y busca poner su programa en el prime time. Pero claro, por su parte la empresaria quiere estar en ese mismo horario con MasterChef, un ciclo que ha conseguido buenos números durante esta temporada.

Según dejó trascender Santiago Sposato en el programa A la Tarde, cuando finalice Gran Hermano Generación Dorada uno de los dos formatos podría debutar junto al certamen Popstars. Sin embargo, contó que en septiembre comenzarán a grabar cada una por su parte y remarcó: “Hay lugar para uno solo”.

Wanda Vero Lozano

En el pensamiento de los directivos del canal da vuelta la idea de estrenar el reality de cocina después del mundial aunque aún no definieron cuál será el que se estrene primero. Lo cierto es que ante este panorama Vero ya prepara su salida y tendría tomada la decisión sobre quién será su reemplazante para el ciclo Cortá por Lozano. Uno de los nombres que dio vueltas fue Sol Pérez.

Lo cierto es que la disputa entre ambas continúa debido a que cualquiera de los dos proyectos puede ocupar ese lugar, entendiendo que cuando MasterChef compartió pantalla con Gran Hermano fue superior. Todavía es una incógnita.