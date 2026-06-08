La reacción de Moria Casán tras la muerte de María Rosa Fugazot: “Algo raro”

La conductora arrancó su programa en El Trece con la triste noticia del fallecimiento de la actriz a los 83 años. Qué dijo.

Moria Casán se quebró al aire de su programa cuando confirmó la noticia de la muerte de María Rosa Fugazot a los 83 años. La actriz fue hallada sin vida en su casa del barrio porteño de Palermo.

“ Acabo de enterarme de la muerte de la querida María Rosa Fugazot. No puedo creer dar esta noticia. Qué fuerte ”, expresó Moria al comenzar el programa en la pantalla de El Trece.

Minutos después reveló que sintió algo raro camino al canal y lo asoció a la noticia que horas más tarde tendría que informar. “Hoy vine al canal medio rara. Nunca me pasa. A mí me gusta cuando llueve, a mí me gusta cuando hay sol. No sabía lo que me pasaba y dije: ‘Algo raro’. Y era esto. Qué bruja que soy”, comentó.

Tras ese episodio, Moria prefirió recordar a la actriz destacando sus cualidades humanas y profesionales: “Me da tristeza porque era una mujer increíble, una buena compañera, una actriz espectacular. Trabajé con ella en Sorpresas ”.

“No sé qué puedo decir de una persona tan hermosa como la Fugazot. Había sufrido la muerte de su hijo René hace un año, un dolor que no pudo superar”, agregó recordando aquella trágica pérdida en 2025, un momento que la actriz no pudo superar.

Moria se quebró al aire de su programa y reconoció estar triste por el fallecimiento de su colega. “Era una persona de bien. ‘Fugazeta’ querida, lo mejor para tu vida en otro plano. Estoy triste. Soy humana, aunque no parezca”, concluyó entre lágrimas.

Embed - Moria no pudo contener las lágrimas al recordar a María Rosa Fugazot tras anunciar su fallecimiento

Qué se sabe sobre su muerte

Mercedes Ninci fue quien confirmó el deceso de la actriz en Radio Mitre y reveló detalles sobre lo ocurrido en la noche del domingo. “Estaba tendida en el suelo de la habitación”, contó la periodista.

“No había signos de violencia. Todo indica que fue una muerte natural”, sumó.

En la investigación de lo sucedido interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N.º 12, a cargo de Martín Parrando, secretaría de Leandro Alonso, que dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte.