La impactante pregunta de Moria Casán acerca del caso de Agostina Vega.

La conductora de La Mañana con Moria dejó helados a sus compañeros durante la cobertura del velorio de la adolescente asesinada en Córdoba.

El crimen de Agostina Vega , la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado de Córdoba tras estar varios días desaparecida generó una enorme conmoción en toda el país. En ese contexto, la conductora Moria Casán hizo una pregunta impactante al aire en su programa La Mañana con Moria mientras el cronista se encontraba cubriendo el dolor en el último adios a la joven asesinada.

“Moria, te confirmo que Melisa está desde las 8.20 en el sepelio. Los autos grises son los que acompañan el cortejo fúnebre”, señaló el periodista. Y agregó: “La mamá de Agostina no está sola, está con un gabinete psicológico que la está acompañando”. Ante este escenario, la conductora consultó de manera directa: “¿Sabes si la madre sabe que la chica está desmembrada? Porque tardaron en decirle que la chica estaba muerta. ¿Ahora sabe en qué situación está su hija?".

El periodista respondió de manera contundente: “Sí, yo creo que ya le han dicho todo”. "Es tremendo, estoy pensando que están enterrando una parte de su hija, todavía no encontraron todo el cuerpo", observó el abogado César Carozza. “Es de terror todo gente, no se puede creer”, afirmó la One atravesada por el terrible caso.

Moria Casan - Tragedia Portada

Cabe destacar que los primeros resultados de la autopsia revelaron detalles escalofriantes, por lo que se agravó la imputación a Claudio Barrelier, el único detenido por el caso. La madre de la niña, Melisa Heredia, asistió este jueves por la mañana al velatorio con apoyo psicológico tras estar internada mientras su hija era buscada por la policía y conocerse el triste desenlace.

Los detalles del caso brindados en La Mañana con Moria

El periodista Ignacio González Prieto explicó en La Mañana con Moria el concepto de autopsia psicológica en medio de la investigación por el caso de Agostina Vega en Córdoba. "Hay un procedimiento forense que muchas veces se utiliza en casos de suicidio y que se denomina ‘autopsia psicológica’. Existe mucha bibliografía sobre el tema".

"Consiste en reconstruir de manera retrospectiva qué le pasaba a la víctima. Entonces se revisan redes sociales, teléfonos celulares, correos electrónicos, computadoras, escritos personales, y también se analiza el vínculo con la familia, los amigos y los compañeros”, explicó el especialista en casos policiales. A lo que la conductora indagó: “Perdón, ¿pero eso no sería de ninguna manera un atenuante para encuadrar la figura de femicidio?”.

Embed - EL INFORME PRELIMINAR DE LA AUTOPSIA DE AGOSTINA: "NO SE PUEDE DETERMINAR QUE PASÓ CON EL CUERPO"

González Prieto respondió: “No, porque por ejemplo podría servir para determinar si la nena manifestaba en algún escrito que venía siendo manipulada, presionada o atravesando alguna situación particular. Eso es lo que se busca establecer”. “La cartita decía algo relacionado con soñar con una vida mejor, con sentirse tratada de determinada manera, algo así, ¿no?”, comentó la One sobre la evidencia que fue apareciendo.

Y el periodista comentó: “Sí, también hablaba que soñaba con ser psicóloga y contenía cuestiones propias de la fantasía y los deseos de cualquier niña. No nos podemos olvidar de que era una nena que venía atravesando distintas situaciones complejas, había sufrido la separación de sus padres. Primero vivió con el padre, que tenía la tenencia, y después la tenencia pasó a la madre”.