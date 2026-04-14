Filtraron las primeras imágenes de la serie vertical de Wanda Nara

Desde que se conoció la noticia de que se viene la ficción de la modelo y empresaria, no paró de crecer la expectativa.

Se viene la primera serie vertical de Wanda Nara , en la que también estará Maxi López , y la expectativa es total. Ahora, en las últimas horas, sumó un condimento que no estaba en los planes de nadie: la periodista y conductora, Yanina Latorre , compartió las primeras imágenes del rodaje y reveló cómo será su participación en esta ambiciosa ficción encabezada por la modelo y empresaria.

A través de sus redes sociales, la conductora de SQP mostró parte del detrás de escena de la producción de la nueva serie que contará con un formato innovador que se convirtió en tendencia en los últimos tiempos. “Hoy arranco a grabar la serie vertical de Wanda y Maxi. Los mantengo al tanto”, escribió en sus historias de Instagram, generando revuelo inmediato entre sus seguidores.

Fiel a su estilo descontracturado, : “No estudié el guión”, lanzó entre risas, dejando en claro que afronta esta nueva experiencia con frescura y sin solemnidad. En las imágenes que compartió, se la pudo ver en pleno proceso de producción: maquillaje, peinado y preparación antes de salir a escena. También mostró su llegada al estudio y el saludo al equipo, dejando ver el clima distendido que se vive en el set. Pero lo que más llamó la atención fueron las primeras escenas en las que aparece. En una de ellas, se la ve interactuando con Nora Colosimo, lo que dio una pista clara sobre el tono de la historia y el tipo de personaje que interpretará.

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Según se pudo interpretar a partir de estos adelantos, Yanina no se alejará demasiado de su esencia: todo indica que encarnará a una periodista de espectáculos filosa y sin filtro, un rol que parece hecho a su medida. Esta decisión no solo suma realismo a la trama, sino que también promete momentos cargados de picante, fieles al universo mediático que rodea a Wanda. La serie, pensada en formato vertical y adaptada a los nuevos consumos digitales, buscará reconstruir algunos de los momentos más polémicos y comentados de la vida de la empresaria.

Wanda Nara ya eligió a la actriz que hará de la China Suárez en su serie

La farándula argentina suma un nuevo capítulo con un proyecto que promete generar alto impacto en redes sociales. Wanda Nara ya avanza con Triángulo amoroso, una serie vertical inspirada en su historia personal junto a Maxi López, que combinará humor y drama para recrear algunos de los episodios más mediáticos de su vida. En ese contexto, en las últimas horas se filtró un dato clave sobre el elenco que despertó fuerte interés.

Según reveló la periodista Naiara Vecchio, ya estaría definida la actriz que interpretará a un personaje inspirado en China Suárez dentro de la ficción. “Está confirmado que Débora Nishimoto será ‘La China’”, aseguró, en referencia a la artista que participó en la serie Envidiosa. El personaje, si bien no llevará el nombre real, estará claramente vinculado a la figura de la actriz en este universo narrativo.

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La elección de la intérprete no pasó desapercibida, ya que su perfil encajaría con la estética y el tono que busca la producción. La pieza audiovisual, pensada para formato vertical y consumo en plataformas digitales, apunta a captar a una audiencia joven y habituada a contenidos breves, pero cargados de referencias a la actualidad del espectáculo.

En paralelo, también se conocieron otros nombres que integrarán el elenco y aportarán peso a la historia. Entre ellos, Pachu Peña interpretará al abogado del exfutbolista, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles relevantes dentro de la trama. El rodaje, según trascendió, comenzará en los próximos días.