La escalofriante denuncia de Luciana Salazar sobre los abusos que sufrió cuándo ya era famosa

La ex vedette realizó la sorprendente revelación durante una entrevista con Ángel de Brito en su programa de streaming.

La ex vedette, Luciana Salazar , sorprendió a todos al contar en medio de un streaming que fue víctima de abuso. La modelo y conductora se animó a relatar su dolorosa experiencia durante una entrevista en un programa de Bondi Live, donde habló sin filtros sobre los episodios que atravesó, incluso cuando ya era una figura reconocida.

Durante la charla, Salazar fue consultada directamente por Ángel de Brito: “¿Sufriste abusos sexuales?“. Sin dudar, respondió: “Sí. Si alguien te está poniendo frente a una pared, y te quiere besar es un abuso". La modelo remarcó que, aunque no se trató de una violación, los hechos que vivió no dejan de ser graves. “Yo pensé que eso era acoso, peros el acoso es verbal. A mí me explicaron que cuando ya pasa lo físico es abuso”, explicó.

Salazar aclaró que los episodios no ocurrieron cuando era menor de edad: “Me pasó siendo ya siendo conocida”. En otro tramo de la entrevista, Luciana Salazar fue consultada sobre si el abuso había sido cometido por alguien del ambiente artístico. “Sí, pero no voy a nombrar”.

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Luciana Salazar contó en Bondi que sufrió abusos sexualespic.twitter.com/GQ4QFHABQ1 — Resumido (@Resumidoinfo) April 14, 2026

Además, reveló que también vivió una situación similar con una expareja: “Pero también de una pareja, cuando estaba separada de Redrado, me quiso intentar besar y él estaba en pareja y yo no, y yo no quise”.

Luciana Salazar se hartó y respondió a quienes la acusan de teñir a su hija de 8 años

Luciana Salazar se cansó de las críticas en las redes sociales y fue contundente con su respuesta a los haters que atacan en sus distintas redes sociales. La reconocida modelo estalló cuando hizo referencia a los mensajes de usuarios que ponen en duda el color de pelo real de su hija Matilda, de 8 años, y dejan la puerta abierta a un posible tratamiento a pesar de su corta edad.

“Me jode porque es mentira”, comenzó diciendo en diálogo con Martín Cirio en el streaming y sumó: “Porque si vos me decís: ‘Bueno, es verdad, bancatelá, hacete la boba’”. “De chiquita, de bebé, vos ves fotos mías y yo era blanca, igual que ella o más. Nosotros venimos todos de familia. En mi casa somos todos rubios o claros”, contó haciendo hincapié en la genética de la familia.

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Por otra parte, ironizó con una pregunta que resonó en la transmisión en vivo desde la casa del streamer: “¿Qué querés? ¿Que vaya en contra de mi genética? ¿Qué querés que haga?”. Con humor, el conductor expresó para defenderla: “Es muy albina igual”. Luego agregó Cirio con ironía: “¿Querés que vaya en contra de este cuerpo espectacular que tengo, feos de mierda?”