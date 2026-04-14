Sabrina Rojas brindó novedades acerca de la salud de Luciano Castro en medio de su internación

La actriz y conductora habló acerca de la situación de su ex, y padre de sus hijos, quién se encuentra en un centro de salud mental.

La salud del actor Luciano Castro fue motivo de preocupación en las últimas semanas. Recordemos que luego de separarse de Griselda Siciliani , en medio de un tremendo escándalo mediático, el artista decidió internarse en un centro de salud mental. Y, ahora, Sabrina Rojas , su ex pareja y madre de sus hijos, actualizó su estado de salud.

“Está mejor”, afirmó la madre de Fausto y Esperanza Castro. Acto seguido blanqueó por qué no se explayó al respecto: “Tiene que ver mucho con su intimidad”. “Me voy a preocupar siempre por él porque es el papá de mis hijos. Me va a preocupar siempre cómo esté en todos los sentidos”, enfatizó la actriz y conductora.

La declaración fue a cuento de que Sabrina admitió en Intrusos que también su vínculo familiar ahora es bueno porque “tenemos semanas hermosas, otras odiosas, y hoy estamos en paz”. Es que en tono broma, Rodrigo Lussich había afirmado que José Chatruc estaba atemorizado porque “tiene miedo de que Luciano Castro lo cag... a trompadas”.

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“A Castro le chu... un hue... con quién esté”, replicó Rojas. A su vez, la conductora insistió en que nunca le cayó bien Griselda Siciliani, aseguró desconocer si Luciano Castro está en pareja y remató: “Mientras sea buen papá no me importa si está con Griselda Siciliani, Flor Vigna o la guapa”.

Pepe Chatruc salió a responder a las burlas por su relación con Sabrina Rojas

José Pepe Chatruc salió a responder con fuerza después de la ola de comentarios desafortunados que recibió por su reciente relación sentimental con Sabrina Rojas. El exfutbolista usó su cuenta de X para apuntar contra quienes lo cuestionaron por su aspecto a partir del vínculo que mantiene con la conductora.

“Se ve que mucha gente le importa la imagen y juzga con quién podés o no estar de acuerdo a tu look o la plata que tenés. Les quiero contar que tengo una vida espectacular y soy feliz. No se vuelvan locos”, escribió el panelista, en un mensaje que dejó en claro su malestar.

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No fue el único posteo. En otro mensaje, José Chatruc eligió responder con ironía al nivel de agresividad que encontró en X, la red social en la que acostumbra a interactuar con su público: “Es espectacular X. Hay miles de personas diciéndome feo, mono, pelotudo. Ja, ja, ja. Son espectaculares, ni cuando jugaba me putearon tanto”.

La reacción del ex futbolista apareció después de que crecieran los comentarios sobre su relación con la ex de Luciano Castro, una relación que empezó a instalarse públicamente en marzo, cuando distintos programas y portales comenzaron a hablar de salidas y de una cercanía cada vez más evidente entre los dos. El vínculo se terminó por oficializar la semana pasada cuándo ambos compartieron una romántica escapada a Brasil.